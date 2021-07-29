Тело убитого медведем туриста под Красноярском ищут с вертолётом. Два дня поисков пока не дали результата

Следственный комитет продолжает проверку по факту нападения медведя на группу туристов на территории природного парка «Ергаки» под Красноярском. Тело погибшего мужчины из Москвы пока не найдено.



Как сообщили в региональном СКР утром 29 июля, в настоящее время на место происшествия вылетел вертолёт МЧС со следственно-оперативной группой, старшим из группы туристов. Кроме этого, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки», допустивших пребывание туристов в лесном массиве при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей, уточнили в ведомстве.

