Тело убитого медведем туриста под Красноярском ищут с вертолётом. Два дня поисков пока не дали результата

Следственный комитет продолжает проверку по факту нападения медведя на группу туристов на территории природного парка «Ергаки» под Красноярском. Тело погибшего мужчины из Москвы пока не найдено.
Как сообщили в региональном СКР утром 29 июля, в настоящее время на место происшествия вылетел вертолёт МЧС со следственно-оперативной группой, старшим из группы туристов. Кроме этого, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц КГБУ «Дирекция природного парка «Ергаки», допустивших пребывание туристов в лесном массиве при наличии сведений о ранее произошедших случаях нападения хищных животных на людей, уточнили в ведомстве.
Напомним, что о нападении медведя на группу туристов из четырёх человек в природном парке «Ергаки» стало известно накануне утром. Само ЧП произошло 27 июля в районе девяти озёр хребта Араданский, где туристы остановились на ночлег — при сборе палаточного лагеря на одного из них напал медведь. Другим участникам группы удалось покинуть место происшествия. Через несколько часов, добравшись до места спасательного поста МЧС, они сообщили о произошедшем.
Отметим, что это уже второй трагический случай в этом заповеднике с начала летнего туристического сезона. В конце июня после встречи с медведем там погиб 16-летний подросток. При этом в дирекции парка «Ергаки» заявили, что не осуществляют регулирование численности медведей в связи с отсутствием сил и средств.