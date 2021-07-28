Экс-главу штаба Навального в Ярославле* обязали оплатить полиции работу в выходные

Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск УМВД по региону к экс-главе штаба Навального в Ярославле Елене Лекиашвили («Штабы Навального» признаны в России экстремистскими организациями*), сообщает «Интерфакс» 28 июля.

Активистку обязали выплатить 296 175 рублей в пользу полиции, чтобы компенсировать затраты ведомства на охрану общественного порядка во время проведения несогласованной акции в поддержку Навального от 23 января 2021 года.

В частности, для разгона акции полицейским пришлось привлекать коллег, у которых тот день был нерабочим. К иску был прикреплен полный перечень работников УМВД по Ярославской области с указанием зарплат и уточнением, кто именно работал в выходные.