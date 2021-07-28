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Экс-главу штаба Навального в Ярославле* обязали оплатить полиции работу в выходные

Суд посчитал, что соратница политика Алексея Навального Елена Лекиашвили должна ответить рублем за то, что полицейским пришлось привлекать к работе по разгону несогласованного митинга от 23 января 2021 года своих коллег, у которых был выходной.

Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск УМВД по региону к экс-главе штаба Навального в Ярославле Елене Лекиашвили («Штабы Навального» признаны в России экстремистскими организациями*), сообщает «Интерфакс» 28 июля.

Активистку обязали выплатить 296 175 рублей в пользу полиции, чтобы компенсировать затраты ведомства на охрану общественного порядка во время проведения несогласованной акции в поддержку Навального от 23 января 2021 года.

В частности, для разгона акции полицейским пришлось привлекать коллег, у которых тот день был нерабочим. К иску был прикреплен полный перечень работников УМВД по Ярославской области с указанием зарплат и уточнением, кто именно работал в выходные.

Изначально полиция требовала от Лекиашвили, которую суд счел виновной в организации несогласованного мероприятия, более 510 000 рублей за работу силовиков, однако потом ведомство сократило сумму иска на 40 %, чтобы не раскрывать данные о сотрудниках двух подразделений.

Напомним, серия протестов в России прошла после замены Навальному условного срока на реальное лишение свободы. Массовые акции в поддержку политика состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Силовики реагировали на мирные демонстрации довольно жестко.

В первый день протестов задержали более 4 000 человек, во второй — более 5 500, в третий — более 1 400. Были возбуждены как минимум 90 уголовных дел. Участников акций обвиняли в нарушении санитарно-эпидемиологических норм, применении насилия к представителям власти, перекрытии дорог и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

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Комментарии (32)

alexadmin
А если бы к расстрелу приговорили - выкатили счет за патроны и мытье полов?
Skazochny
сколько кремлеботов понабежало))))
AndrewBarsik
А если кому-то ночью будут вырывать ногти плоскогубцами и случайно забрызгают мундир, то с него взыщут за химчистку и за работу сверхурочную. А если будет громко орать, то ещё оштрафуют за нарушение закона "о тишине".
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