Экс-главу штаба Навального в Ярославле* обязали оплатить полиции работу в выходные

Дзержинский районный суд Ярославля удовлетворил иск УМВД по региону к экс-главе штаба Навального в Ярославле Елене Лекиашвили («Штабы Навального» признаны в России экстремистскими организациями*), сообщает «Интерфакс» 28 июля.
Активистку обязали выплатить
В частности, для разгона акции полицейским пришлось привлекать коллег, у которых тот день был нерабочим. К иску был прикреплен полный перечень работников УМВД по Ярославской области с указанием зарплат и уточнением, кто именно работал в выходные.
Изначально полиция требовала от Лекиашвили, которую суд счел виновной в организации несогласованного мероприятия, более
Напомним, серия протестов в России прошла после замены Навальному условного срока на реальное лишение свободы. Массовые акции в поддержку политика состоялись 23 января, 31 января и 2 февраля. Силовики реагировали на мирные демонстрации довольно жестко.
В первый день протестов задержали более