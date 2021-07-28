Отвечавшую за стенд Генпрокуратуры на ПМЭФ компанию оштрафовали за несоблюдение санитарных норм

Пушкинский районный суд оштрафовал компанию «ЭкспоФорум-Дизайн», которая занималась оборудованием стенда Генпрокуратуры на ПМЭФ, за несоблюдение санитарных требований. Роспотребнадзор нагрянул к ней с проверкой за несколько дней до форума и обнаружил, что сотрудники едят в тесноте, а закупленного для них количества масок недостаточно.

Как сообщает 28 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, Роспотребнадзор заинтересовался «ЭФ-Дизайн» после регистрации 21 случая заболевания коронавирусом среди ее сотрудников. Примерно за неделю до начала ПМЭФ сотрудники ведомства проверили работу компании и выявили нарушения санитарных правил.

В частности, организация не разработала график питания персонала, который бы позволял сотрудникам соблюдать дистанцию в 1,5 м, и не поставила альтернативные разграничительные экраны. Работники сидели за одним столом без средств индивидуальной защиты. Также инспекторы не получили журналы учета работы устройства для обеззараживания воздуха, получения и расхода СИЗ. «Всего в 2021 году закуплено 7 300 масок на 133 сотрудника. С учетом использования масок с заменой каждые 2 часа, они израсходуются за 14 дней», — отмечается в сообщении. Представитель компании признал вину, пояснил, что все нарушения устранены, а сотрудники отправлены в корпоративный отпуск. Он просил суд учесть тяжелое материальное положение «ЭФ-Дизайн» в связи с убытками, полученными за время приостановки деятельности, и назначить минимальный штраф. Суд так и сделал, назначив компании штраф на сумму 100 тыс. рублей. Гендиректор «ЭФ-Дизайн» Игорь Жданов сообщил «Фонтанке», что все нарушения были устранены до ПМЭФ. Он назвал наказание гуманным. По его словам, суд учел оперативность устранения нарушений и дальнейшие действия компании по «наведению порядка с точки зрения коллективного иммунитета и вакцинации». Коллективный иммунитет сотрудников с учетом вакцинированных и переболевших коронавирусом менее чем за последние полгода на сегодняшний день составляет чуть больше 88%, отметил Жданов.