Суд вынес приговор самокатчику, сбившему ребёнка в Колпинском парке

Мировой судья судебного участка №77 Колпинского района Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Зюзина, которого признали виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).



Как сообщили 28 июля в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что 1 июня Зюзин, находясь в Колпинском парке, на острове Чухонка, катаясь на самокате, сбил маленького мальчика на детском велосипеде. Ребёнок упал и ударился головой об асфальт. Его здоровью был причинён тяжкий вред.



Зюзин свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов и взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.

