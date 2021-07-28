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Суд вынес приговор самокатчику, сбившему ребёнка в Колпинском парке

Самокатчика, сбившего ребёнка в Колпино, приговорили к обязательным работам

Мировой судья судебного участка №77 Колпинского района Петербурга огласил приговор в отношении Валерия Зюзина, которого признали виновным по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как сообщили 28 июля в объединённой пресс-службе городских судов Петербурга, было установлено, что 1 июня Зюзин, находясь в Колпинском парке, на острове Чухонка, катаясь на самокате, сбил маленького мальчика на детском велосипеде. Ребёнок упал и ударился головой об асфальт. Его здоровью был причинён тяжкий вред.

Зюзин свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 300 часов и взыскал в пользу потерпевшего 200 тысяч рублей.

Подробнее об этой и других историях, связанных с травмированием детей самокатчиками, — читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (7)

BARSUKA
Мировой судья - это что такое? Когда заранее всё решили между собой и чтобы в уголовку не вляпаться?
Эвелина-М
200 часов. Ребенок, ударившийся головой, если там и впрямь тяжкий вред - на всю жизнь приговорен к "исправительным работам". Это в лучшем случае. Либо - пускать пузыри в закрытом учреждении. Это к вопросу о тяжести и соразмерности.
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