Россиян пустят в Италию из Венгрии только с одобренными в ЕС прививками

По прибытии в республику также просят заполнить форму, где нужно рассказать о причинах поездки и указать личные данные. При этом в Италии разрешили летать через аэропорты страны.

«На санитарном контроле мы просим предъявить green pass (Европейский электронный сертификат о вакцинации. — Прим. ред.) для поездок по Европе, который в этом случае должна выдать Венгрия», — цитирует 27 июля заявление итальянских пограничников РИА Новости .

Накануне СМИ сообщили, что Венгрия открывает границы для россиян, которые прошли полный курс вакцинации. Венгрия является первой страной Евросоюза, которая одобрила применение вакцины «Спутник V». Российская вакцина была зарегистрирована Будапештом ещё в январе 2021 года. В апреле Венгрия признала «Спутник V» самой эффективной и безопасной из вакцин от коронавируса.

Посол Италии в РФ в начале июля призвал россиян прививаться от COVID-19 для открытия границ. При этом в Италии до сих пор не признают «Спутник V». Более того, премьер-министр Италии Марио Драги допустил, что российский препарат никогда не получит одобрения в ЕС.

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) российский «Спутник V» до сих пор не одобрило. Заявка производителя препарата находится на рассмотрении с марта 2021 года. Евросоюз сейчас делает ставку на немецко-американскую вакцину от Pfizer и BioNTech, а также препарат от AstraZeneca.