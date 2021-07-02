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Итальянский посол: Чем быстрее россияне привьются от коронавируса, тем быстрее откроются границы

Посол Италии призвал россиян прививаться от COVID-19 для открытия границ

Глава итальянской дипмиссии в России прокомментировал темпы вакцинации и возможность открытия границ.

«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», — ответил 2 июля Паскуале Террачано на вопрос «Интерфакса» о сроках открытия границ республики для туристов из РФ.

Посол Италии посетовал на то, что «россияне не вакцинируются». Он напомнил, что именно Россия первой в мире изобрела вакцину от COVID-19.

Несмотря на заявление главы итальянской дипмиссии, в Италии до сих пор не признают «Спутник V». Более того, премьер-министр Италии Марио Драги допустил, что российский препарат никогда не получит одобрения в ЕС.

11 августа 2020 года Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — «Спутник V». Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) российский «Спутник V» до сих пор не одобрило. Заявка производителя препарата находится на рассмотрении с марта 2021 года. Евросоюз сейчас делает ставку на немецко-американскую вакцину от Pfizer и BioNTech, а также препарат от AstraZeneca.

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Комментарии (12)

А13579
Свою речь посол закончил фразой: "Мамой клянусь!"
dedmoroz_5e4d8827384c2
— Утром деньги, вечером стулья!

— А можно утром стулья, а днем деньги?

— Можно, но деньги вперед! (с)
DAE
При чем тут темпы вакцинации?
Пусть начнут пускать привитых - в чем проблема?
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