Итальянский посол: Чем быстрее россияне привьются от коронавируса, тем быстрее откроются границы

Глава итальянской дипмиссии в России прокомментировал темпы вакцинации и возможность открытия границ.



«Ответ на этот вопрос очень простой: когда россияне привьются», — ответил 2 июля Паскуале Террачано на вопрос «Интерфакса» о сроках открытия границ республики для туристов из РФ.

Посол Италии посетовал на то, что «россияне не вакцинируются». Он напомнил, что именно Россия первой в мире изобрела вакцину от COVID-19.

Несмотря на заявление главы итальянской дипмиссии, в Италии до сих пор не признают «Спутник V». Более того, премьер-министр Италии Марио Драги допустил, что российский препарат никогда не получит одобрения в ЕС.