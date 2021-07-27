Смольный выгоняет гидроциклы из Невы в центре Петербурга

По данным «Фонтанки», проект комтранса вносит изменения в правила пользования водными объектам для плавания на маломерных судах. А точнее — добавляет туда всего один пункт: «Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами».

В настоящий момент данная часть правил лишь ограничивает движение на маломерных судах — в частности, запрещает создавать помехи крупным судам, проходить под разведенными мостами, появляться в определенные часы на участке р. М. Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса.

