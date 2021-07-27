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Смольный выгоняет гидроциклы из Невы в центре Петербурга

Комитет по транспорту назвал запретную для аквабайкеров часть Невы

В Петербурге комитет по транспорту намерен полностью запретить движения на гидроциклах в части акватории Невы. Судя по очертаниям, все открыточные виды для аквабайкеров станут недоступны.

По данным «Фонтанки», проект комтранса вносит изменения в правила пользования водными объектам для плавания на маломерных судах. А точнее — добавляет туда всего один пункт: «Запрещено плавание на водных мотоциклах (гидроциклах) на участке акватории реки Невы, ограниченной Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами».

В настоящий момент данная часть правил лишь ограничивает движение на маломерных судах — в частности, запрещает создавать помехи крупным судам, проходить под разведенными мостами, появляться в определенные часы на участке р. М. Невки от Каменноостровского моста до Леонтьевского мыса.

Ранее «Фонтанка» рассказывала о том, как Смольный борется с хулиганами-аквабайкерами и ищет пути сотрудничества с организованной частью движения. Очередная погоня за нарушившим правила гидроциклистом была замечена совсем недавно.

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Комментарии (5)

Vahmistroff
За последнее время есть хотя бы одна новость, не содержащая в себе: запретить, оштрафовать, выгнать, усилить, ограничить, не пустить и т.д. и т.п.?
hedgehog_
вот они сразу всё бросили и свалили. а какже развлечение в виде намочи гуляющих?
266178186
тут наверно даже правильно! слишком доступна высокая мощность и скорость без какого-либо контроля для окружающих...
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