Столица Афганистана обесточена. Талибы* взорвали ЛЭП

«Подача импортируемой электроэнергии в Кабул и ряд провинций была отключена в связи с повреждением опор линии электропередачи на территории населенного пункта Келагай провинции Баглан. Технический персонал компании пытается решить проблему и повторно подключить электричество к столице и этим провинциям по мере улучшения ситуации», — говорится в официальном сообщении.

Боевики запрещённого в России террористического движения «Талибан»* подорвали опоры линий электропередачи в афганской провинции Баглан, что привело к обесточиванию Кабула и близлежащих провинций. Об этом во вторник, 27 июля, со ссылкой на афганскую национальную энергетическую компанию «Брешна» сообщил «Интерфакс».

Подрыв ЛЭП — известная тактика борьбы террористов в ходе продолжающихся боевых столкновений с правительственными силами. Своего электричества у Афганистана нет. Энергия приходит из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.

По данным пресс-центра афганской национальной армии, за сутки в стране ликвидированы 187 талибов. Активные боевые действия идут в 15 из 34 провинций страны.

В прошлую пятницу, 23 июля, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что талибы — «вменяемые люди». По словам главы внешнеполитического ведомства, «Талибан» контролирует до 80% территории Афганистана.

«Недавно талибское руководство было в Москве. Наш представитель с ними встречался. Они очень чётко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация. — Прим. ред.). И что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства. Потому что их все до этого упрекали в том, что они хотят создать такой исламский эмират на основе законов шариата. Заявления, о которых я говорю, посылают очень чёткий сигнал, что они вменяемые люди. И надо не пытаться как можно дольше сохранить нынешнюю неопределённость. В Кабуле есть силы, которые в этом заинтересованы, поскольку это позволяет им оставаться у власти. Но надо думать не о себе, а о своей стране. И ради этого как можно скорее начать диалог со всеми, в том числе с талибами», — сказал Сергей Лавров.