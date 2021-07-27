В Петербурге увеличат прожиточный минимум почти на 800 рублей. Пенсионеры будут получать больше на тысячу

В 2022 году в Петербурге увеличится прожиточный минимум. Об этом 27 июля сообщается в проекте постановления городского правительства.
Предполагается, что на душу населения прожиточный минимум будет составлять
«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года», — говорится в тексте проекта документа.
Прожиточный минимум на душу населения за последние два года увеличился на 159 рублей.
Ранее для многодетных семей в России выделили еще 1,5 миллиарда рублей. Проверить свои знания о том, какие пособия положены семьям с детьми, можно в тесте «Фонтанки».