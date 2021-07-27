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В Петербурге увеличат прожиточный минимум почти на 800 рублей. Пенсионеры будут получать больше на тысячу

Прожиточный минимум в Петербурге увеличат в 2022 году

В 2022 году в Петербурге увеличится прожиточный минимум. Об этом 27 июля сообщается в проекте постановления городского правительства.

Предполагается, что на душу населения прожиточный минимум будет составлять 12 428 рублей, в настоящий момент он на 770 рублей меньше. Пособие по безработице составит 13 546 рублей, что на 749 рублей больше, чем сейчас. Пенсионерам, согласно проекту, полагается выплачивать не менее 10 688 рублей, в настоящий момент минимальная пенсия в городе составляет на 1 230 рублей меньше. Прожиточный минимум для детей будет равен 12 055 рублям, разница с текущим годом — 689 рублей.

«Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года», — говорится в тексте проекта документа.

Прожиточный минимум на душу населения за последние два года увеличился на 159 рублей.

Ранее для многодетных семей в России выделили еще 1,5 миллиарда рублей. Проверить свои знания о том, какие пособия положены семьям с детьми, можно в тесте «Фонтанки».

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Комментарии (10)

SNOW
Надеемся на догадливость пенсионеров в сентябре.
terry18
Вот зачем такие заголовки писать. Прибавку к пенсии получат только те, у кого пенсия окажется ниже прожиточного минимума.
abvgdpopa
прорыв!
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