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Для многодетных семей в России выделили еще 1,5 миллиарда рублей

Правительство России выделило 1,5 миллиарда рублей для родителей с третьим и последующим ребенком. Об этом 22 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, средства поддержки такие семьи будут получать, пока детям не исполнится три года. Размер пособия при этом зависит от субъекта Федерации, где они проживают. Выплата должна быть равна региональному прожиточному минимуму на ребенка.

Мишустин заверил, что правительство и дальше будет помогать многодетным семьям.

Ответы на 15 вопросов о том, как назначают пособия на детей, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Михаил Петров-Водкин
Вообще работать перестанут, сев на шею Мишустину с его правительством.
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