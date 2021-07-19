Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства

В России родителям и будущим родителям теперь полагаются новые выплаты. Но не всем. И дело теперь не только в доходах семьи — соцзащита или Пенсионный фонд оценят всё ваше имущество. Мы об этом много раз рассказывали, а теперь давайте проверим, что вы запомнили.

