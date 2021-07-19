В России родителям и будущим родителям теперь полагаются новые выплаты. Но не всем. И дело теперь не только в доходах семьи — соцзащита или Пенсионный фонд оценят всё ваше имущество. Мы об этом много раз рассказывали, а теперь давайте проверим, что вы запомнили.
При каком доходе назначают пособие на ребенка до трех лет?
Что такое «правило нулевого дохода»?
Есть пособие для одиноких родителей. Какого возраста должны быть их дети?
Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пособие на ребенка от трех до семи лет?
Может ли отец получить материнский капитал?
Какая жилплощадь отменяет пособие на ребенка от трех до семи лет?
Какой доход учитывается, когда применяют правило нулевого дохода?
На каком сроке беременной нужно встать на учет, чтобы получать пособие?
В августе 2021 года на школьников будут выплачивать по 10 тысяч. Кому полагается выплата?
Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства
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Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства
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Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства
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