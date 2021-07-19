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Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства

И не пора ли вам подать заявление.

В России есть масса пособий на детей, но у каждого пособия свои правила
В России есть масса пособий на детей, но у каждого пособия свои правилаФото: Александра Савельева / 76.RU
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В России родителям и будущим родителям теперь полагаются новые выплаты. Но не всем. И дело теперь не только в доходах семьи — соцзащита или Пенсионный фонд оценят всё ваше имущество. Мы об этом много раз рассказывали, а теперь давайте проверим, что вы запомнили.

При каком доходе назначают пособие на ребенка до трех лет?

Что такое «правило нулевого дохода»?

Есть пособие для одиноких родителей. Какого возраста должны быть их дети?

Сколько нужно зарабатывать, чтобы получить пособие на ребенка от трех до семи лет?

Может ли отец получить материнский капитал?

Какая жилплощадь отменяет пособие на ребенка от трех до семи лет?

Какой доход учитывается, когда применяют правило нулевого дохода?

На каком сроке беременной нужно встать на учет, чтобы получать пособие?

В августе 2021 года на школьников будут выплачивать по 10 тысяч. Кому полагается выплата?

FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства

Что-то вы мало знаете о пособиях. Читайте нас чаще!

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства

Неплохо! Но если хотите знать о пособиях всё — чаще читайте нас!

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FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

Какие пособия положены вам и вашему ребенку? Проверьте, что вы знаете о помощи от государства

О, да вы всё знаете! Наверное, часто читаете нас?

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В России есть масса пособий на детей, но у каждого пособия свои правила
В России есть масса пособий на детей, но у каждого пособия свои правилаФото: Александра Савельева / 76.RU

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