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Вызывают врача, записываются на вакцинацию: петербуржцы 400 тысяч раз позвонили в июле по номеру 122

Коронавирусный телефонный номер Службы 122 в июле принял четыре сотни тысяч звонков от петербуржцев.

«Только в июле операторы Службы 122 уже обработали более 400 тысяч обращений. 47 % из них были связаны с вызовом врача на дом при симптомах коронавирусной инфекции, 33 % — это желающие записаться на вакцинацию, 11 % — вызовы врача на дом при других симптомах и 4 % составили обращения для записи на прием к врачу», — сообщили 27 июля в комитете по информатизации и связи на странице во «ВКонтакте».

Общее число обращений в Службу 122 за время её существования превысило 2 миллиона. Люди звонят туда, чтобы узнать, какие вакцины есть в городе, как и когда можно записаться на ревакцинацию и что делать, если на «Госуслугах» не появился дневник самонаблюдений, не пришел сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего.

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Комментарии (1)

Tattiana
Одна я туда позвонила раз 20. Вызвала врача для повторного теста на коронавирус - врач пришла только на 4-й день. На 122 звонила каждый день в качестве "повторного обращения".
В прошлую среду снова вызвала врача - уже неделю никто не приходит, каждый день звоню 122.
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