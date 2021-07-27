Вызывают врача, записываются на вакцинацию: петербуржцы 400 тысяч раз позвонили в июле по номеру 122

Коронавирусный телефонный номер Службы 122 в июле принял четыре сотни тысяч звонков от петербуржцев.
«Только в июле операторы Службы 122 уже обработали более 400 тысяч обращений.
Общее число обращений в Службу 122 за время её существования превысило 2 миллиона. Люди звонят туда, чтобы узнать, какие вакцины есть в городе, как и когда можно записаться на ревакцинацию и что делать, если на «Госуслугах» не появился дневник самонаблюдений, не пришел сертификат о вакцинации или сертификат переболевшего.