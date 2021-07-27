Песков: Россия не может справиться с COVID-19 из-за темпов вакцинации

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране и призвал россиян прививаться.



«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида», — цитирует 27 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, только вакцинирование определенного количества граждан позволит России «обуздать эту заразу».

Песков до этого заявил, что на федеральном уровне в РФ пока не принималось решений об обязательной вакцинации. При этом пресс-секретарь Владимира Путина допустил, что пандемия потребует «жестких мер в плане вакцинации».