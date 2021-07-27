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Песков: Россия не может справиться с COVID-19 из-за темпов вакцинации

В Кремле рассказали, почему Россия пока не «обуздала» коронавирус

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране и призвал россиян прививаться.

«Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида», — цитирует 27 июля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, только вакцинирование определенного количества граждан позволит России «обуздать эту заразу».

Песков до этого заявил, что на федеральном уровне в РФ пока не принималось решений об обязательной вакцинации. При этом пресс-секретарь Владимира Путина допустил, что пандемия потребует «жестких мер в плане вакцинации».

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Комментарии (3)

Мэн
Не от вируса,так от жары или мировой войны к которой уверенно приближаемся все передохнут....человечество обречено,только в отличие от динозавров само себя угробит
ppky0323
А какие страны справились? Где высокая степень вакцинации?
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