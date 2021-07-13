Вы что, хотите как в Париже? Песков прокомментировал новости об обязательной вакцинации во Франции

Пресс-секретарь российского президента заявил, что на федеральном уровне в РФ пока не принималось решений об обязательной вакцинации, как во Франции



«Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате — естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе», — цитирует 13 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, в России на федеральном уровне такие решения не принимались, однако некоторые региональные власти приступили к «имплементации». Пресс-секретарь Путина добавил, что власти на местах могут принимать самостоятельные решения.