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Вы что, хотите как в Париже? Песков прокомментировал новости об обязательной вакцинации во Франции

Песков: Меры по обязательной вакцинации, как во Франции, могут стать безальтернативными

Пресс-секретарь российского президента заявил, что на федеральном уровне в РФ пока не принималось решений об обязательной вакцинации, как во Франции

«Сама логика развития ситуации с пандемией в странах мира говорит в пользу этих решений и говорит о том, что подобные решения в том или ином формате — естественно, с нюансировкой в зависимости от динамики развития эпидемии в каждой отдельно взятой стране и регионе», — цитирует 13 июля заявление Дмитрия Пескова РИА Новости.

По его словам, в России на федеральном уровне такие решения не принимались, однако некоторые региональные власти приступили к «имплементации». Пресс-секретарь Путина добавил, что власти на местах могут принимать самостоятельные решения.

Песков допустил, что французский опыт может стать безальтернативным в борьбе с пандемией.

Эммануэль Макрон ввел обязательную вакцинацию медработников и всего персонала больниц. Кроме того, во Франции будет действовать «санитарный пропуск» для посещения массовых мероприятий и общественных мест.

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Комментарии (17)

Павел Михайлов
Песков, тогда и остальное давай как в Парижах. Где зарплаты чиновников не в 20-30 больше, чем у врачей и учителей.
Мillemelle
как в Гаити хотим
Piter Russo
Когда в СССР прививали от оспы, полиомиелита, кори мыслей об альтернативах как-то не возникало)
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