Максимальная цена билетов на маршруты Единой дальневосточной авиакомпании не должна превышать 10 900 рублей. Об этом 27 июля заявил в Южно-Сахалинске премьер-министр Михаил Мишустин. Новая авиакомпания создаётся на базе «Авроры». «Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2 200 рублей, а максимально — 10 900 рублей. Держите?» — спросил премьер у гендиректора «Авроры» Константина Сухоребрика. Топ-менеджер лоукостера заверил, что решение по ценам соблюдается, отмечает «Интерфакс».

Премьер-министр в рамках своей поездки в регион, ранее уже вызвавшей международный резонанс, ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске и призвал нового авиаперевозчика, который начал работу 26 июля, наладить обратную связь с пассажирами, чтобы «мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники».



По словам премьера, к 2025 году авиапарк Единой дальневосточной компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства. Ввод в эксплуатацию нового аэровокзала запланирован на 31 декабря 2022 года.



«В целях оперативного начала функционирования новой авиакомпании сформирован перечень из 20 маршрутов. В их числе: Хабаровск — Анадырь, Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск, Владивосток — Чита, Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск, — сказано в сообщении на сайте кабинета министров. — Создание единой дальневосточной авиакомпании сделает перелёты между регионами ДФО более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока», — уточнили в правительстве РФ.

