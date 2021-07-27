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«Максимально — 10 900 рублей». Мишустин решил установить цены на авиабилеты на Дальнем Востоке

Премьер-министр РФ заявил, что цена авиабилетов на Дальнем Востоке не должна быть больше 10 900 рублей

Максимальная цена билетов на маршруты Единой дальневосточной авиакомпании не должна превышать 10 900 рублей. Об этом 27 июля заявил в Южно-Сахалинске премьер-министр Михаил Мишустин. Новая авиакомпания создаётся на базе «Авроры».

«Мы договаривались, что цены на билеты будут от 2 200 рублей, а максимально — 10 900 рублей. Держите?» — спросил премьер у гендиректора «Авроры» Константина Сухоребрика. Топ-менеджер лоукостера заверил, что решение по ценам соблюдается, отмечает «Интерфакс».

Фото: Правительство РФ
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Премьер-министр в рамках своей поездки в регион, ранее уже вызвавшей международный резонанс, ознакомился с ходом строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске и призвал нового авиаперевозчика, который начал работу 26 июля, наладить обратную связь с пассажирами, чтобы «мы точно знали: никто не купит билеты дороже, и этим не воспользуются посредники».

По словам премьера, к 2025 году авиапарк Единой дальневосточной компании должен пополниться 45 новыми самолетами российского производства. Ввод в эксплуатацию нового аэровокзала запланирован на 31 декабря 2022 года.

«В целях оперативного начала функционирования новой авиакомпании сформирован перечень из 20 маршрутов. В их числе: Хабаровск — Анадырь, Петропавловск-Камчатский — Южно-Сахалинск, Владивосток — Чита, Комсомольск-на-Амуре — Благовещенск, — сказано в сообщении на сайте кабинета министров. — Создание единой дальневосточной авиакомпании сделает перелёты между регионами ДФО более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока», — уточнили в правительстве РФ.

Фото: Правительство РФ

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Комментарии (22)

Иван 2пырьев
То есть если что просто никто летать не будет.
Нет билетов - нет проблем
igoruha
Мишустин принимает популярные меры, а Путин принимает парады и спускает на воду корабли)). Как и обещали некоторые политологи))
Nurofen
Да легко, убрать кресла и сделать стоячие места тогда можно легко и по 5000 сделать билеты
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