«Магнит» после поглощения «Дикси» планирует расшириться на 20%

Ретейлер «Магнит» планирует расширить сеть своих магазинов по итогам 2021 года на 20,7%. Такого результата он хочет добиться своими силами и за счет покупки своего конкурента «Дикси». Ожидается, что в результате доля компании на российском рынке вырастет до 12,8%.



Как сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на презентацию «Магнита», посвященную покупке «Дикси», компания планирует открыть в 2021 году 2 000 магазинов. Еще 2 477 магазинов она приобрела вместе с Dixy Holding Limited. Таким образом, общее количество магазинов «Магнита» увеличился 21 564 до 26 041, а его доля на российском рынке — с 10,9% в 2020 году до 12,8% в 2021-м.