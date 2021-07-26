«Магнит» после поглощения «Дикси» планирует расшириться на 20%

Ретейлер «Магнит» планирует расширить сеть своих магазинов по итогам 2021 года на 20,7%. Такого результата он хочет добиться своими силами и за счет покупки своего конкурента «Дикси». Ожидается, что в результате доля компании на российском рынке вырастет до 12,8%.
Как сообщает 26 июля ТАСС со ссылкой на презентацию «Магнита», посвященную покупке «Дикси», компания планирует открыть в 2021 году 2 000 магазинов. Еще 2 477 магазинов она приобрела вместе с Dixy Holding Limited. Таким образом, общее количество магазинов «Магнита» увеличился 21 564 до 26 041, а его доля на российском рынке — с 10,9% в 2020 году до 12,8% в 2021-м.
Предполагается, что доля ретейлера в Московском регионе вырастет в 2,1 раза, до 8,2%, в Петербурге и Ленобласти — увеличится в 1,7 раза и достигнет 17,2%, в СЗФО — поднимется с 17,7% до 19,9%. До января 2022 года «Магнит» планирует принять решение по редизайну магазинов и дублирующим локациям, унифицировать стратегии. завершение процесса интеграции ожидается во втором полугодии 2022 — первом полугодии 2023 года.
«Магнит» договорился о покупке сети магазинов «Дикси» в мае. ФАС одобрила сделку в июле. В ее контур вошли 2 477 магазинов, включая 438 торговых точек в Петербурге и Ленобласти, распределительные центры и автопарк. 22 июля «Магнит» закрыл сделку по цене 87,6 млрд рублей.