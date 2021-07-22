«Дикси» примагнитило. «Магнит» завершил покупку конкурента за 87,6 млрд рублей

ПАО «Магнит» завершило сделку по покупке розничной сети «Дикси», под управлением которой находятся 2 477 магазинов в России. Об этом сообщила пресс-служба компании 22 июля. Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей.
В соответствии с соглашением, «Магнит» приобрел DIXY Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, управляющих 2 438 магазинами у дома под брендом «Дикси» и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт». Большинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области (1 319 торговых точек), Петербурге и Ленинградской области (438 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Уральском федеральном округе. Большинство суперсторов расположены в Свердловской области (35 объектов), 4 магазина — в Тюменской области.
В рамках сделки «Магнит» также приобретает 5 распределительных центров и более 700 грузовиков.
О намерениях «Магнита» купить «Дикси» стало известно в мае. Изначально цена составляла 93 млрд рублей. Цена была снижена, так как стороны согласились включить в периметр сделки на 174 магазина меньше, чем предполагалось изначально. Дальнейшие корректировки цены сделки будут зависеть от чистого долга и оборотного капитала на момент закрытия финансовой отчетности, подлежащей согласованию сторонами.
«Приобретение розничного бизнеса «Дикси», пятой крупнейшей розничной сети в России, значительно повысит конкурентоспособность «Магнита» в российском секторе продуктового ретейла. Заметное присутствие в стратегически важных Московском и Северо-Западном регионах, доля которых на рынке продовольственной розницы России составляет около 29%, приведет к значительному усилению рыночных позиций в двух столицах, включая удвоение доли рынка в Москве и Санкт-Петербурге», — отмечают в «Магните».