«Дикси» примагнитило. «Магнит» завершил покупку конкурента за 87,6 млрд рублей

ПАО «Магнит» завершило сделку по покупке розничной сети «Дикси», под управлением которой находятся 2 477 магазинов в России. Об этом сообщила пресс-служба компании 22 июля. Цена сделки на момент закрытия составила 87,6 млрд рублей.



В соответствии с соглашением, «Магнит» приобрел DIXY Holding Limited, холдинговую компанию группы компаний, управляющих 2 438 магазинами у дома под брендом «Дикси» и 39 суперсторами под брендом «Мегамарт». Большинство магазинов у дома расположены в Москве и Московской области (1 319 торговых точек), Петербурге и Ленинградской области (438 торговых точек). Остальные магазины у дома находятся в Уральском федеральном округе. Большинство суперсторов расположены в Свердловской области (35 объектов), 4 магазина — в Тюменской области.

