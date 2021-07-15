Петербургские «Дикси» будут принадлежать «Магнитам». ФАС одобрила сделку ретейлеров

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Магнитом» 100 % акций DIXY HoldingLimited, которой принадлежат магазины сетей «Дикси» и «Мегамарт». В контур сделки войдет около 2 500 магазинов, включая точки в Петербурге и Москве.



Как сообщили 15 июля в пресс-службе «Магнита», ФАС одобрила соглашение, по которому ретейлер покупает компанию, управляющую магазинами под брендом «Дикси» и суперсторами «Мегамарт» в трех федеральных округах. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время. В ее периметр войдут около 2 500 магазинов, распределительные центры и автопарк.



Согласно предписанию ФАС, после закрытия сделки доля «Магнита» в отдельных муниципальных образованиях не должна будет превышать 25 % . В связи с этим из контура сделки исключены 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах. В компании отмечают, что они расположены в небольших муниципалитетах Северо-Западного и Центрального регионов, но не на территории Петербурга и Москвы.



Также ФАС предписала ретейлеру до 1 июля 2022 года сократить свою долю в 22 муниципалитетах до 35 % . Поэтому часть магазинов «Магнит» или «Дикси» в регионах может закрыться.



«Магнит» в мае договорился о покупке магазинов «Дикси» за 92,4 млрд рублей. Как крупнейшая сделка в истории российского ретейла отразится на петербургском рынке, читайте в материале «Фонтанки».

