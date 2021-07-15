Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Магнитом»
Как сообщили 15 июля в пресс-службе «Магнита», ФАС одобрила соглашение, по которому ретейлер покупает компанию, управляющую магазинами под брендом «Дикси» и суперсторами «Мегамарт» в трех федеральных округах. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время. В ее периметр войдут около
Согласно предписанию ФАС, после закрытия сделки доля «Магнита» в отдельных муниципальных образованиях не должна будет превышать
Также ФАС предписала ретейлеру до 1 июля 2022 года сократить свою долю в 22 муниципалитетах до
«Магнит» в мае договорился о покупке магазинов «Дикси» за 92,4 млрд рублей. Как крупнейшая сделка в истории российского ретейла отразится на петербургском рынке, читайте в материале «Фонтанки».
Петербургские «Дикси» будут принадлежать «Магнитам». ФАС одобрила сделку ретейлеров
Антимонопольная служба одобрила сделку по покупке сети «Дикси»
Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Магнитом»