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Петербургские «Дикси» будут принадлежать «Магнитам». ФАС одобрила сделку ретейлеров

Антимонопольная служба одобрила сделку по покупке сети «Дикси»

Федеральная антимонопольная служба одобрила покупку «Магнитом» 100 % акций DIXY HoldingLimited, которой принадлежат магазины сетей «Дикси» и «Мегамарт». В контур сделки войдет около 2 500 магазинов, включая точки в Петербурге и Москве.

Как сообщили 15 июля в пресс-службе «Магнита», ФАС одобрила соглашение, по которому ретейлер покупает компанию, управляющую магазинами под брендом «Дикси» и суперсторами «Мегамарт» в трех федеральных округах. Стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время. В ее периметр войдут около 2 500 магазинов, распределительные центры и автопарк.

Согласно предписанию ФАС, после закрытия сделки доля «Магнита» в отдельных муниципальных образованиях не должна будет превышать 25 %. В связи с этим из контура сделки исключены 142 магазина «Дикси» в 53 муниципалитетах. В компании отмечают, что они расположены в небольших муниципалитетах Северо-Западного и Центрального регионов, но не на территории Петербурга и Москвы.

Также ФАС предписала ретейлеру до 1 июля 2022 года сократить свою долю в 22 муниципалитетах до 35 %. Поэтому часть магазинов «Магнит» или «Дикси» в регионах может закрыться.

«Магнит» в мае договорился о покупке магазинов «Дикси» за 92,4 млрд рублей. Как крупнейшая сделка в истории российского ретейла отразится на петербургском рынке, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (4)

Skazochny
бизнес семьи Линник растёт по часам...
Cashmare
эпическое слияние помоек
walker-СПб
Имхо, что дикси, что магнит-одна фигня. В магнит хожу чаще, впечатление ужасное...
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