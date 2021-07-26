Бастрыкин взял на контроль расследование зверского убийства семьи адмирала в отставке в Петербурге

Председатель Следственного комитета России поручил петербургским следователям доложить о ходе расследования зверского убийства семьи 86-летнего адмирала российского флота в отставке Леонида Лобанова. Изуродованные тела его супруги и сына нашли в квартире на улице Бутлерова.



«Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — также говорится в официальном сообщении СКР, опубликованном 26 июля.