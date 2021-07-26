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Бастрыкин взял на контроль расследование зверского убийства семьи адмирала в отставке в Петербурге

Председатель Следственного комитета России поручил петербургским следователям доложить о ходе расследования зверского убийства семьи 86-летнего адмирала российского флота в отставке Леонида Лобанова. Изуродованные тела его супруги и сына нашли в квартире на улице Бутлерова.

«Глава ведомства Александр Бастрыкин дал указание в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению преступления, и провести полномасштабный комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств убийства. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета», — также говорится в официальном сообщении СКР, опубликованном 26 июля.

Подробнее о том, что сотрудники правоохранительных органов увидели, спилив квартирную дверь, а также версии случившегося читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (3)

Dimitry Antonov
Быстро он среагировал, даже опередил ТВ-каналы. Значит не только телевизор смотрит, но и Интернет внимательно изучает.
Mafioza
Списать двойное убийство на труп не получилось?
тогда единственной наследнице опустевших метров лучше запастись хорошим алиби.
Mazzzz
Вопрос только зачем ?
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