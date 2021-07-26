В Петербурге зверски убита семья адмирала в отставке Лобанова. Под подозрением сам заслуженный подводник

По информации «Фонтанки», в ночь с 24 на 25 июля Следственный комитет и уголовный розыск вовсю работали в квартире на улице Бутлерова у бывшего адмирала ВМФ, начальника оперативного управления штаба Северного флота 86-летнего Леонида Лобанова. Тела его 84-летней супруги и 56-летнего сына с чудовищными смертельными ранениями обнаружили после того, как полицейские Калининского района с трудом спилили железную дверь в квартиру. Причиной их действий был сигнал от соседей. Жители по парадной пожаловались на нехороший запах, заявив, что он им напоминает «трупный». По данным «Фонтанки», уже установлено, что двойное убийство произошло не позже 16 июля.



Разумеется, оперативники попытались найти и старшего семьи, самого Лобанова. Но в этом месте их поджидал еще один удивительный факт. Дело в том, что 16 июля Леонида Лобанова сбила электричка на ближайшей к его дому железнодорожной станции Ручьи. По словам очевидцев, картина убийства — зверская: головы жертв изуродованы, горла перерезаны, а животы вскрыты. В ближайшие минуты «Фонтанка» опубликует подробный материал.

