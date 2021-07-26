Опубликовано исследование, как пандемия ударила по рейтингу мировых политиков

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал доклад на тему «Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19». Исследование рассказывает о том, как ситуация с коронавирусом в мире ударила по популярности политиков в разных странах. Подробности 26 июля сообщают «Известия».
Авторы доклада изучили электоральные настроения в ряде крупнейших стран за последний год-полтора и пришли к выводу, что зачастую падение популярности лидеров и правящих политических сил, например в Германии, Португалии, Италии, Греции и Нидерландах, приходилось на периоды введения новых антиковидных мер.
В частности, в ФРГ уровень одобрения правящего блока ХДС/ХСС целый год — с марта 2020 по март 2021 года — держался на отметке значительно выше
Схожая картина наблюдалась и во Франции. Если в январе этого года уровень одобрения деятельности президента Эммануэля Макрона держался на уровне
В то же время схожую тенденцию исследователи зафиксировали и в странах, которые отличал достаточно лояльный подход к рестрикциям, — например, в Мексике и Бразилии, где деятельность президента Жаира Болсонару никак не связана с ограничениями, но его антирейтинг, тем не менее, достиг рекордных значений — в мае политику главы государства не одобряли
Также авторы доклада отмечают тот факт, что пандемия обрушила и рейтинги большинства оппозиционных партий. Люди сочли, что готового рецепта в ситуации с коронавирусом нет ни у кого, а смена власти в период кризиса чревата лишь ещё большей нестабильностью, поясняют этот тренд авторы исследования.
Ранее «Фонтанка» писала, что согласно одному из последних опросов, рекордно низкий рейтинг одобрения был зафиксирован у кабинета министров премьера Японии Ёсихидэ Суги — после открытия Олимпиады в Токио он упал до