FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Опубликовано исследование, как пандемия ударила по рейтингу мировых политиков

ЭИСИ опубликовал доклад на тему «Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19»

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал доклад на тему «Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19». Исследование рассказывает о том, как ситуация с коронавирусом в мире ударила по популярности политиков в разных странах. Подробности 26 июля сообщают «Известия».

Авторы доклада изучили электоральные настроения в ряде крупнейших стран за последний год-полтора и пришли к выводу, что зачастую падение популярности лидеров и правящих политических сил, например в Германии, Португалии, Италии, Греции и Нидерландах, приходилось на периоды введения новых антиковидных мер.

В частности, в ФРГ уровень одобрения правящего блока ХДС/ХСС целый год — с марта 2020 по март 2021 года — держался на отметке значительно выше 30 %, что отражало общую удовлетворенность немцев антикоронавирусными мерами во время первых волн пандемии. Однако уже к середине весны стало очевидно: общество устало от ограничений, и рейтинг правящего блока упал до рекордно низких 23 %.

Схожая картина наблюдалась и во Франции. Если в январе этого года уровень одобрения деятельности президента Эммануэля Макрона держался на уровне 40 %, то к апрелю он упал до 33 %, тогда как уровень неодобрения вырос с 58 до 63 %. Это совпало с периодом повышенной заболеваемости и введением во Франции нового «ограниченного локдауна», когда власти закрыли детские сады, школы и сократили передвижение между населёнными пунктами.

В то же время схожую тенденцию исследователи зафиксировали и в странах, которые отличал достаточно лояльный подход к рестрикциям, — например, в Мексике и Бразилии, где деятельность президента Жаира Болсонару никак не связана с ограничениями, но его антирейтинг, тем не менее, достиг рекордных значений — в мае политику главы государства не одобряли 45 % респондентов, а уже в июле это число выросло до 51 %.

Также авторы доклада отмечают тот факт, что пандемия обрушила и рейтинги большинства оппозиционных партий. Люди сочли, что готового рецепта в ситуации с коронавирусом нет ни у кого, а смена власти в период кризиса чревата лишь ещё большей нестабильностью, поясняют этот тренд авторы исследования.

Ранее «Фонтанка» писала, что согласно одному из последних опросов, рекордно низкий рейтинг одобрения был зафиксирован у кабинета министров премьера Японии Ёсихидэ Суги — после открытия Олимпиады в Токио он упал до 34 %.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний