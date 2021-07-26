Опубликовано исследование, как пандемия ударила по рейтингу мировых политиков

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) опубликовал доклад на тему «Пандемия и доверие — о мировой динамике политических рейтингов и волн COVID-19». Исследование рассказывает о том, как ситуация с коронавирусом в мире ударила по популярности политиков в разных странах. Подробности 26 июля сообщают «Известия».

Авторы доклада изучили электоральные настроения в ряде крупнейших стран за последний год-полтора и пришли к выводу, что зачастую падение популярности лидеров и правящих политических сил, например в Германии, Португалии, Италии, Греции и Нидерландах, приходилось на периоды введения новых антиковидных мер.



В частности, в ФРГ уровень одобрения правящего блока ХДС/ХСС целый год — с марта 2020 по март 2021 года — держался на отметке значительно выше 30 % , что отражало общую удовлетворенность немцев антикоронавирусными мерами во время первых волн пандемии. Однако уже к середине весны стало очевидно: общество устало от ограничений, и рейтинг правящего блока упал до рекордно низких 23 % .

Схожая картина наблюдалась и во Франции. Если в январе этого года уровень одобрения деятельности президента Эммануэля Макрона держался на уровне 40 % , то к апрелю он упал до 33 % , тогда как уровень неодобрения вырос с 58 до 63 % . Это совпало с периодом повышенной заболеваемости и введением во Франции нового «ограниченного локдауна», когда власти закрыли детские сады, школы и сократили передвижение между населёнными пунктами.

В то же время схожую тенденцию исследователи зафиксировали и в странах, которые отличал достаточно лояльный подход к рестрикциям, — например, в Мексике и Бразилии, где деятельность президента Жаира Болсонару никак не связана с ограничениями, но его антирейтинг, тем не менее, достиг рекордных значений — в мае политику главы государства не одобряли 45 % респондентов, а уже в июле это число выросло до 51 % .

