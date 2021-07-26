Как сообщили 26 июля в МЧС по Республике Абхазии, тело погибшего выловили из Чёрного моря и доставили в морг Гагрской районной больницы.



В ведомстве спасателей «Фонтанке» уточнили, что погибший — мужчина 1991 года рождения. На отдых он приехал из Петербурга вместе со своей спутницей, которая и опознала его тело после обнаружения.

