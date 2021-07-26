Как сообщили 26 июля в МЧС по Республике Абхазии, тело погибшего выловили из Чёрного моря и доставили в морг Гагрской районной больницы.
В ведомстве спасателей «Фонтанке» уточнили, что погибший — мужчина 1991 года рождения. На отдых он приехал из Петербурга вместе со своей спутницей, которая и опознала его тело после обнаружения.
Напомним, в начале июля в Гагре также утонула 36-летняя петербурженка Тамара Молчанова, которая вместе с тремя детьми отдыхала в местном пансионате. 6 июля её и детей течением унесло в море. Девочку и двух мальчиков успели спасти, но младший из братьев погиб. В МЧС и пансионате сообщали, что женщина с детьми купалась в устье реки Бзыбь, несмотря на предостережения персонала и штормовое предупреждение. Поиски пропавшей в море так и не дали результата, хотя продолжались больше двух недель.