FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +28
73.77р86.85р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
1
Печать

Ещё один житель Петербурга утонул в Гагре. Пропавшую в море мать троих детей до сих пор не нашли

Спасатели обнаружили тело жителя Петербурга, утонувшего в акватории города Гагра. Трагедия произошла четыре дня назад.

Как сообщили 26 июля в МЧС по Республике Абхазии, тело погибшего выловили из Чёрного моря и доставили в морг Гагрской районной больницы.

В ведомстве спасателей «Фонтанке» уточнили, что погибший — мужчина 1991 года рождения. На отдых он приехал из Петербурга вместе со своей спутницей, которая и опознала его тело после обнаружения.

Фото: МЧС Республики Абхазия
ПоделитьсяПоделиться

Напомним, в начале июля в Гагре также утонула 36-летняя петербурженка Тамара Молчанова, которая вместе с тремя детьми отдыхала в местном пансионате. 6 июля её и детей течением унесло в море. Девочку и двух мальчиков успели спасти, но младший из братьев погиб. В МЧС и пансионате сообщали, что женщина с детьми купалась в устье реки Бзыбь, несмотря на предостережения персонала и штормовое предупреждение. Поиски пропавшей в море так и не дали результата, хотя продолжались больше двух недель.

Фото: МЧС Республики Абхазия

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

bluxer
Ужас. Я один раз тонул в озере, 24 годика было. Меня спасли добрые люди.
Когда вылез на берег, от шока отнялись ноги минут на 15.
Потом еще и стошнило пару раз.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний