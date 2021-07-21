В МЧС Абхазии рассказали о поисках утонувшей петербурженки. На 15-й день их не свернули

Спасатели продолжают искать тело жительницы Петербурга, которую более двух недель назад вместе с детьми унесло в Чёрное море в Гагре. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном подразделении МЧС Абхазии.
По информации на 21 июля, поисковая операция носит периодический характер. По-прежнему задействуют не только катера, но также скутеры и вертолёт. Водолазы обследуют акваторию, из зоны не исключают побережье, куда может вынести тело.
«Периодические поиски продолжаются, — заверили в МЧС, добавив, что спасатели выезжают искать именно жительницу Петербурга. — Она одна осталась в этом районе, остальных утонувших уже нашли».
36-летняя Тамара Молчанова вместе с тремя детьми отдыхала в пансионате в Гагре. 6 июля её и детей течением унесло в море. Девочку и двух мальчиков успели спасти, но младший из братьев погиб. В МЧС и пансионате сообщали, что женщина с детьми купалась в устье реки Бзыбь, несмотря на предостережения персонала и штормовое предупреждение.
Друзья погибшей о случившемся рассказывают иначе. По их словам, Тамара не проигнорировала опасность штормящего моря и позволяла себе и детям максимум прогулки вдоль реки и песчаной отмели. «Все уже собирались уходить, когда со стороны моря накатила большая волна и накрыла детей, игравших на косе. Мальчики были в спасательных жилетах, их подхватило и потащило течением, Тома бросилась за детьми и пыталась откинуть их на берег», — делится во «ВКонтакте» Любовь.