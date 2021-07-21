В МЧС Абхазии рассказали о поисках утонувшей петербурженки. На 15-й день их не свернули

Спасатели продолжают искать тело жительницы Петербурга, которую более двух недель назад вместе с детьми унесло в Чёрное море в Гагре. Об этом «Фонтанке» сообщили в региональном подразделении МЧС Абхазии.



По информации на 21 июля, поисковая операция носит периодический характер. По-прежнему задействуют не только катера, но также скутеры и вертолёт. Водолазы обследуют акваторию, из зоны не исключают побережье, куда может вынести тело.



«Периодические поиски продолжаются, — заверили в МЧС, добавив, что спасатели выезжают искать именно жительницу Петербурга. — Она одна осталась в этом районе, остальных утонувших уже нашли».

