Расстыковка с Международной космической станцией модуля «Пирс», на место которого должен стать новый модуль «Наука», состоится 26 июля. Об этом в воскресенье, 25-го, сообщили в Роскосмосе.
«Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии, и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля «Пирс», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации. Расстыковка с МКС запланирована на 13:56 по Москве, а затопление — на 17:51.
Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля #Пирс.— РОСКОСМОС (@roscosmos) July 25, 2021
Сейчас расстыковка с МКС запланирована в 13:56 мск, а затопление — в 17:51 мск 26 июля. pic.twitter.com/I97FLN3KzR
22 июля Роскосмос сообщал, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля «Наука». «Фонтанка» писала, у «Науки» были выявлены проблемы с запуском двигателей, из-за которых был риск того, что модуль не сможет долететь до МКС.
Позднее в госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии «Науки» отстыковка модуля «Пирс» от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. «Наука» должна занять его место.
По информации Роскосмоса, модуль «Наука» выполнил в минувший четверг два корректирующих маневра, подтвердив работоспособность двигателей.