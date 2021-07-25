Расстыковка с Международной космической станцией модуля «Пирс», на место которого должен стать новый модуль «Наука», состоится 26 июля. Об этом в воскресенье, 25-го, сообщили в Роскосмосе.



«Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии, и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля «Пирс», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации. Расстыковка с МКС запланирована на 13:56 по Москве, а затопление — на 17:51.

