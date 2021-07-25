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Расстыковка модуля «Пирс» с МКС перенесена на 26 июля

Расстыковка с Международной космической станцией модуля «Пирс», на место которого должен стать новый модуль «Наука», состоится 26 июля. Об этом в воскресенье, 25-го, сообщили в Роскосмосе.

«Специалисты на основании данных, полученных из телеметрии, и исходя из необходимости построения оптимальных условий орбиты, приняли решение скорректировать планы по затоплению модуля «Пирс», — говорится в сообщении в Twitter госкорпорации. Расстыковка с МКС запланирована на 13:56 по Москве, а затопление — на 17:51.

22 июля Роскосмос сообщал, что специалисты проводят проверку работоспособности бортового оборудования модуля «Наука». «Фонтанка» писала, у «Науки» были выявлены проблемы с запуском двигателей, из-за которых был риск того, что модуль не сможет долететь до МКС.

Позднее в госкорпорации сообщили, что после анализа телеметрии «Науки» отстыковка модуля «Пирс» от МКС перенесена на сутки, на 24 июля. «Наука» должна занять его место.

По информации Роскосмоса, модуль «Наука» выполнил в минувший четверг два корректирующих маневра, подтвердив работоспособность двигателей.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Даже утопить му-му по человечески не могут. :))
Alex000
Делаем ставки на финал сей истории:
1. Утопят миуку, пирс останется
2. Утопят пирс и миуку
3. Утопят пирс, миуку и мкс оптом
4. Чудом состыкуются
5. Прилетят инопланетяне и заберут всех с собой
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