Проблемный модуль «Пирс» затопят 24 июля

Модуль «Пирс» российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет затоплен в субботу. Об этом 22 июля сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.



«Специалисты ракетной космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля «Наука», приняли решение назначить затопление модуля «Пирс» (СО1) на 24 июля», — отметили в госкорпорации.



Модуль «Пирс» был запущен к МКС 15 сентября 2001 года с космодрома Байконур.



Сейчас модуль «Пирс» пристыкован к надирному порту служебного модуля «Звезда». Планируется, что после расстыковки его место должен занять многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который в среду был запущен с космодрома Байконур.