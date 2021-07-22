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Проблемный модуль «Пирс» затопят 24 июля

Модуль «Пирс» российского сегмента Международной космической станции (МКС) будет затоплен в субботу. Об этом 22 июля сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

«Специалисты ракетной космической отрасли, проанализировав данные, полученные из телеметрии модуля «Наука», приняли решение назначить затопление модуля «Пирс» (СО1) на 24 июля», — отметили в госкорпорации.

Модуль «Пирс» был запущен к МКС 15 сентября 2001 года с космодрома Байконур.

Сейчас модуль «Пирс» пристыкован к надирному порту служебного модуля «Звезда». Планируется, что после расстыковки его место должен занять многоцелевой лабораторный модуль «Наука», который в среду был запущен с космодрома Байконур.

Ранее Роскосмос сообщал, что у модуля «Наука» могли возникнуть проблемы.

Модуль «Наука» предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С «Наукой» российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять некоторые работы без выхода в открытый космос. «Наука» доставит на МКС емкости с водой, поручни, вентиляторы, кабели и другие грузы.

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Комментарии (3)

Danik
С Наукой-то непонятно!
Долетит она до МКС или нет?
Утопим Пирс, а вдруг и Наука утонет!?
Laplace
Интересно, а в чем проблемность модуля "Пирс"? В статье эта проблемность никак не отражена. Или это способ негативно капать на мозги читателям?
тов
В небеса летит ракета,

А в ракете Тесла.

А когда Рогозин наш

Полетит из кресла?
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