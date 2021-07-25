Запись своего разговора с главой Центризбиркома на YouTube опубликовал саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко 25 июля. Он спросил у Памфиловой, гордится ли она своей работой.



«Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально», — говорит Памфилова Бондаренко на записи.