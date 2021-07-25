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«Я жизни не вижу личной!» Памфилова заявила, что слушает демагогию и ложь ради стабильности в России

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что гордится своей работой и пропадает на ней, «чтобы страна не развалилась».

Запись своего разговора с главой Центризбиркома на YouTube опубликовал саратовский депутат от КПРФ Николай Бондаренко 25 июля. Он спросил у Памфиловой, гордится ли она своей работой.

«Я жизни не вижу сейчас личной, я здесь пропадаю, слушаю со всех сторон демагогию и ложь. Я горжусь тем, что я пытаюсь способствовать, чтобы страна не развалилась, чтобы страну не раздербанили, чтобы стабильность была, чтобы люди наши жили нормально», — говорит Памфилова Бондаренко на записи.

Автор: YouTube-канал депутата Николая Бондаренко

По её словам, она потратила уже «пять лет своего здоровья» на то, чтобы очистить избирательные комиссии всех уровней и она знает, что «бывают нарушения, но их стало гораздо меньше».


Напомним, ранее Центризбирком РФ исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборах в Госдуму.

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Комментарии (17)

Maxic_84
Чтобы страну продолжали дербанить только Путин и его дружки. Ну и самой перепадало с барского стола
jump
Бедняжка.. Пусть уволится и в курьеры пойдет.
AndrewBarsik
Не только слушает демагогию и ложь, но и сама её говорит.
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