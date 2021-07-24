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Грудинина официально исключили из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центризбирком РФ исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборах в Госдуму. Соответствующее постановление ЦИК было одобрено на заседании комиссии в субботу, 24 июля.

Всего в федеральном списке от партии КПРФ было зарегистрировано 344 кандидата, но Грудинина в нем не оказалось. Причиной исключения стало наличие у директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» активов в иностранном банке. Решение члены комиссии приняли на основании информации Генпрокуратуры РФ, которая сообщила, что Грудинин не отказался от зарубежных активов, что является обязательным условием для выдвижения в Госдуму.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, комиссия не вправе «заниматься расследованием и давать оценку». Она подчеркнула, что изначально у Центризбиркома не было информации о зарубежных активах Грудинина. После совещания рабочей группы 22 июля Генпрокуратура подтвердила, что у бизнесмена есть доля в иностранной компании.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ЦИК с заявлением о том, что у Грудинина есть доля в офшорной компании, обратилась его экс-супруга Ирина.

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