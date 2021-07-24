Грудинина официально исключили из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центризбирком РФ исключил Павла Грудинина из федерального списка кандидатов от партии КПРФ на выборах в Госдуму. Соответствующее постановление ЦИК было одобрено на заседании комиссии в субботу, 24 июля.



Всего в федеральном списке от партии КПРФ было зарегистрировано 344 кандидата, но Грудинина в нем не оказалось. Причиной исключения стало наличие у директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» активов в иностранном банке. Решение члены комиссии приняли на основании информации Генпрокуратуры РФ, которая сообщила, что Грудинин не отказался от зарубежных активов, что является обязательным условием для выдвижения в Госдуму.