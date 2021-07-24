ЦИК намерен исключить Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центральная избирательная комиссия России планирует исключить кандидата на выборах в Государственную думу от КПРФ Павла Грудинина из партийного списка. Об этом 24 июля сообщается в проекте постановления ЦИКа, который могут принять на заседании в субботу.
Причина исключения, как сообщается в документе, в том, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинин не предоставил для процедуры ряд документов. Согласно результату проверки из Генпрокуратуры РФ, кандидат не выполнил требование о прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в зарубежных банках, которые находятся за пределами России.
Ранее бывшая жена Грудинина Ирина, как писал ТАСС, обращалась в ЦИК с заявлением о том, что у кандидата есть доля в иностранной офшорной компании. По данным адвокатов экс-супруги, речь идет об организации Bontro в Белизе, через которую бизнесмен контролировал предприятия в России.
В 2018 году Павел Грудинин был кандидатом в президенты России от КПРФ. Как писала «Фонтанка», он оказался на втором месте по числу голосов, набрав 11,77%.