ЦИК намерен исключить Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ

Центральная избирательная комиссия России планирует исключить кандидата на выборах в Государственную думу от КПРФ Павла Грудинина из партийного списка. Об этом 24 июля сообщается в проекте постановления ЦИКа, который могут принять на заседании в субботу.



Причина исключения, как сообщается в документе, в том, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Грудинин не предоставил для процедуры ряд документов. Согласно результату проверки из Генпрокуратуры РФ, кандидат не выполнил требование о прекращении хранения наличных денежных средств и ценностей в зарубежных банках, которые находятся за пределами России.