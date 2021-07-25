СК: Задержан мужчина, подозреваемый в смертельном избиении министра цифрового развития Амурской области

«По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.
Курдюков был найден с проломленной головой 17 июля на турбазе «Берлога» неподалёку от Благовещенска. «Фонтанка» писала, что там чиновник отдыхал вместе со своими знакомыми, с одним из которых, предположительно, и произошёл конфликт. У Курдюкова были диагностированы перелом костей черепа и гематома головного мозга. После избиения он впал в кому, а спустя неделю скончался.