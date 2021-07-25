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СК: Задержан мужчина, подозреваемый в смертельном избиении министра цифрового развития Амурской области

В следственном управлении СКР по Амурской области сообщили 25 июля о задержании 39-летнего мужчины, обвиняемого в нанесении смертельных увечий министру цифрового развития Александру Курдюкову.

«По подозрению в причинении смерти потерпевшему задержан 39-летний мужчина, следователем устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении.

Курдюков был найден с проломленной головой 17 июля на турбазе «Берлога» неподалёку от Благовещенска. «Фонтанка» писала, что там чиновник отдыхал вместе со своими знакомыми, с одним из которых, предположительно, и произошёл конфликт. У Курдюкова были диагностированы перелом костей черепа и гематома головного мозга. После избиения он впал в кому, а спустя неделю скончался.

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Комментарии (6)

Modest_5e4ce41f7533b
Принадлежность к бюрократической касте теперь будет отягчающим обстоятельством. Министерств сейчас только при поселковых администрациях еще нет.
Norge
Интересно, расследовать будут или на фоне "внезапно возникших неприязненных отношений"?
EveReady
Синька - зло. Один в морг, другой на нары, и ради чего?
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