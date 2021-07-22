FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +21
74.49р87.60р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
5
Печать

Министра цифрового развития Амурской области избили на отдыхе в «Берлоге»

Глава министерства цифровового развития и связи Амурской области Александр Курдюков госпитализирован после травм, полученных на отдыхе. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Известно, что он отдыхал на одной из баз неподалеку от Благовещенска. Предварительно, во время конфликта был травмирован. Сейчас находится в больнице», — заявил собеседник агентства.

РЕН-ТВ уточняет, что у Курдюкова тяжелая черепно-мозговая травма. По информации издания, министра нашел на территории дома отдыха «Берлога» охранник во время обхода. Чиновник якобы был избит настолько сильно, что после госпитализации его пришлось ввести в медикаментозный сон. По предварительным данным, министр отдыхал с семьей и друзьями, они целый день жарили шашлыки и выпивали. Допросить самого министра пока невозможно, пишет РЕН-ТВ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

Dazdraperma
Целый день жарить шашлыки и выпивать - это вредно для здоровья. Нельзя в организм погружать столько жирного и алкоголя
AGP
Как будто министр не человек!
Brevnault
Говорят, в избиении подозревают отдыхавшего там же Министра аналогового развития Амурской области.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний