Министра цифрового развития Амурской области избили на отдыхе в «Берлоге»

Глава министерства цифровового развития и связи Амурской области Александр Курдюков госпитализирован после травм, полученных на отдыхе. Об этом 22 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.



«Известно, что он отдыхал на одной из баз неподалеку от Благовещенска. Предварительно, во время конфликта был травмирован. Сейчас находится в больнице», — заявил собеседник агентства.



РЕН-ТВ уточняет, что у Курдюкова тяжелая черепно-мозговая травма. По информации издания, министра нашел на территории дома отдыха «Берлога» охранник во время обхода. Чиновник якобы был избит настолько сильно, что после госпитализации его пришлось ввести в медикаментозный сон. По предварительным данным, министр отдыхал с семьей и друзьями, они целый день жарили шашлыки и выпивали. Допросить самого министра пока невозможно, пишет РЕН-ТВ.

