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Министр цифрового развития Амурской области умер после избиения в «Берлоге»

Александр Курдюков скончался после избиения на турбазе, не приходя в сознание

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков скончался после избиения неизвестными на отдыхе на турбазе «Берлога». Об этом утром 25 июля в своём Instagram написал губернатор региона Василий Орлов.

Курдюков был найден с проломленной головой 17 июля на турбазе «Берлога» неподалёку от Благовещенска. «Фонтанка» писала, что там чиновник отдыхал вместе со своими знакомыми, с одним из которых, предположительно, и произошёл конфликт. У Курдюкова были диагностированы перелом костей черепа и гематома головного мозга. После избиения он впал в кому.

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Комментарии (4)

Romul1960
В стране давно нет отбора на руководящие должности, в том числе и психологического.
iAm2Cool
Министр цифрового развития Амурской области, как бы это на русский перевести, а? Во - начальник отдела информатизации областной администрации. Кстати, досадное упущение, практика "министеризации" почему-то ограничивается областным уровнем. Министр сельского хозяйства Усть-Задрищенского сельского поселения - тоже бы звучало неплохо.
Кремлебот это выдумка либерты
Соболезнования, нелепая смерть. Но в нашей стране это нормально, у меня многие знакомые мне говорили, ну хорошо живём, войны нет всё отлично, а потом раз то жену изнасиловали, у второго машину угнали из сервиса, третьего тоже избили инвалидом остался, у другого дочь начальника гибдд стоянку забрала себе в которую он пол жизни вложил, на что я им тоже ответил, менты в половине случаев даже заяву не приняли. На что мне тоже пришлось сказать что вы жалуетесь, это жизнь, бывает, молчи и терпи. Это нормально для нашей страны, убили, избили и тд. Если министров убивают, что тогда стоит жизнь обычного бедолаги?
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