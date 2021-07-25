Министр цифрового развития Амурской области умер после избиения в «Берлоге»

Соболезнования, нелепая смерть. Но в нашей стране это нормально, у меня многие знакомые мне говорили, ну хорошо живём, войны нет всё отлично, а потом раз то жену изнасиловали, у второго машину угнали из сервиса, третьего тоже избили инвалидом остался, у другого дочь начальника гибдд стоянку забрала себе в которую он пол жизни вложил, на что я им тоже ответил, менты в половине случаев даже заяву не приняли. На что мне тоже пришлось сказать что вы жалуетесь, это жизнь, бывает, молчи и терпи. Это нормально для нашей страны, убили, избили и тд. Если министров убивают, что тогда стоит жизнь обычного бедолаги?