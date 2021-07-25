Министр цифрового развития Амурской области умер после избиения в «Берлоге»

Министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков скончался после избиения неизвестными на отдыхе на турбазе «Берлога». Об этом утром 25 июля в своём Instagram написал губернатор региона Василий Орлов.
Курдюков был найден с проломленной головой 17 июля на турбазе «Берлога» неподалёку от Благовещенска. «Фонтанка» писала, что там чиновник отдыхал вместе со своими знакомыми, с одним из которых, предположительно, и произошёл конфликт. У Курдюкова были диагностированы перелом костей черепа и гематома головного мозга. После избиения он впал в кому.