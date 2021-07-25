Аргентина — Россия: доз ноль. Почему в Латинской Америке просят вернуть деньги за «Спутник V»

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Власти Аргентины — страны, которая одной из первых в мире одобрила «Спутник V», — пригрозили официально расторгнуть контракт на поставку препарата. По их словам, у них нет другого выхода — Россия срывает все графики, ситуация критическая. В Кремле называют проблему рабочей задержкой. Но в мире есть и другие недовольные.

Аргентинская национальная газета La Nacion опубликовала письмо советника президента страны Сесилии Николини в адрес первого заместителя гендиректора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Анатолия Бравермана. В нем поднимается вопрос задержек поставки второго компонента «Спутника V» в республику.



С начала общенациональной кампании вакцинации Аргентина получила в общей сложности 11,8 млн доз «Спутника V» из планируемых 30 млн. При этом 9,3 миллиона пришлись на первые дозы и только 2,49 млн — на вторые. Страна недополучила 5,5 миллионов доз первого компонента «Спутника» и 13,1 миллиона — второго.

К 10–11 июля в республике срочно ожидали поставки минимум 1 млн доз второго компонента для вакцинации хотя бы пожилых людей. Но в партии, которая поступила с задержкой 13 июля, было всего 550 тысяч доз. Каждый пятый пожилой аргентинец ждет второго укола больше трех месяцев.

У республики была надежда, что после разговора с участием министра здравоохранения и главы РФПИ ситуация исправится, «но стало еще хуже». «Мы в очень критической ситуации», — написала Николини.

«На этом этапе весь контракт находится под угрозой публичного расторжения. Мы понимаем нехватку и производственные трудности несколько месяцев назад. Но сейчас, спустя 7 месяцев, мы все еще сильно отстаем, в то время как мы начинаем получать дозы от других поставщиков на регулярной основе, с соблюдением графиков», — отметила советник.



Она напомнила, что президент Аргентины участвовал в запуске местного производства «Спутника». Продукцию из аргентинской лаборатории отправили для прохождения контроля качества в Россию 16 июня.

«Нам сказали, что этот процесс займет от 10 до 15 дней. Сегодня 7 июля, и он все еще не готов и не будет готов к 9-му (дню независимости Аргентины), как любезно просил президент. Дозы находятся в России уже более 21 дня…», — написала советник.

Она сообщила, что в стране готовы забрать вакцину где угодно: в Москве, Пекине, Сеуле, Бомбее. Если бы она только была. И напомнила, как много Аргентина делает для продвижения российской разработки в мире.

«Вскоре в журнале для рецензирования будет опубликовано новое исследование об эффективности вакцины через 6 месяцев и реакции на новые штаммы. Мы всегда делаем все возможное для того, чтобы «Спутник V» имел большой успех, но вы оставляете нам очень мало вариантов для продолжения борьбы за вас и этот проект!» — резюмировала Николини.

Вопросы по зарубежным поставкам «Спутника V» начали возникать еще несколько месяцев назад. В июне в Bloomberg сообщали, что в Мексике не могут дождаться второго компонента российской вакцины. А в Reuters в конце апреля уточняли, что Россия поставила в страну намного меньше первоначально плана в 7,4 млн доз в апреле и еще 16,6 млн в мае. Правительство Мексики заявило, что получило примерно 15% от плана и обвинило Россию в невыполнении взятых обязательств.



В июне Гватемала, которая заключила с российской стороной контракт на покупку 16 млн доз вакцины за почти 6 млрд рублей, заявила, что ей было поставлено только 150 тысяч, и попросила вернуть деньги.



В издании Prensa Libre появилось заявление главы гватемальского минздрава Марии Амелии Флорес, которое прозвучало на встрече с депутатами парламента: «Мы просим <...> вернуть деньги. Если у них в какой-то момент появится возможность продать [вакцины], мы оплатим их по факту поставки».

За пределами Латинской Америки ждут вакцины и на Филиппинах — там жаловались на задержку 50 тысяч доз второго компонента.

По подсчетам La Nation, РФПИ пообещало доставить почти 900 млн доз вакцины 69 странам мира. Справиться с таким объемом заказов Россия рассчитывала в том числе с помощью крупнейшего в мире производителя — Института сыворотки Индии (SII). Но из-за беспрецедентно высокой новой волны и новых штаммов президент Индии Рам Натх Ковинд закрыл экспорт корнавирусных препаратов за рубеж.

Кроме того, дефицит совпал с ростом спроса на отечественную вакцину внутри самой России, после того как Москва, Петербург и другие регионы объявили об обязательной вакцинации работников определенных сфер.



Премьер Михаил Мишустин резюмировал, что скорость вакцинации в России после этих мер выросла вдвое. В Кремле связали сложности с поставками именно с ростом внутреннего спроса. Но тем не менее не считают ситуацию с зарубежными партнерами «срывом».

«Не срыв, а задержки, ведется напряженная работа, — прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Произошла задержка, и РФПИ находится в контакте со своими контрагентами с тем, чтобы неизбежно возникающие проблемы урегулировать».

«Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это безусловный приоритет», — ответил Песков на вопрос, как срыв поставок скажется на имидже России.

Он добавил, что несмотря на это, «обязательства по внешним рынкам, в том числе по Аргентине», будут выполняться.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

