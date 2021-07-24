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Перестрелка спецназа «Гром» с предполагаемым владельцем нарколаборатории в Ленобласти попала на видео

Утренний обстрел силовиков предполагаемым изготовителем наркотиков в поселке Баландино попал на видео.

На кадрах, которые 24 июля опубликовали 47news, видны огород и сарай, слышны выстрелы из обреза и ответ от спецназовцев «Грома». Кто-то кричит засевшему дома подозреваемому: «На землю ляг!» Он ляжет, но лишь после двух выстрелов в обе ноги.

47news.ru

Нарколабораторию с сырьем, готовыми наркотиками, специальной посудой и желтым костюмом, как у Уолтера Уайта, задержанный оборудовал в сарае, в окружении помидоров. Вместе с ним были две женщины, их причастность к производству ещё предстоит установить.

При задержанном нашёлся паспорт на имя Сергея Фомина, простого строителя из Красногвардейского района. Документ с этими данными был утерян владельцем в 2011 году.

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Комментарии (15)

Дмитрий Торчинов
А вы что, хотите как в Колумбии?
igorsaltikoff
И объявления "зп 80т.р./нед." постепенно смыло со стен и асфальта?🤣 А не надо было тырить паспорт у Серёги из Красногвардейского, ведь судя о контексту новости за ним и приходили, а тут раз и такая удача - целую нарколабораторию попутно накрыли.😁
Петр Петров
жаль что все живы!
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