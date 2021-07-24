На кадрах, которые 24 июля опубликовали 47news , видны огород и сарай, слышны выстрелы из обреза и ответ от спецназовцев «Грома». Кто-то кричит засевшему дома подозреваемому: «На землю ляг!» Он ляжет, но лишь после двух выстрелов в обе ноги.

Нарколабораторию с сырьем, готовыми наркотиками, специальной посудой и желтым костюмом, как у Уолтера Уайта, задержанный оборудовал в сарае, в окружении помидоров. Вместе с ним были две женщины, их причастность к производству ещё предстоит установить.



При задержанном нашёлся паспорт на имя Сергея Фомина, простого строителя из Красногвардейского района. Документ с этими данными был утерян владельцем в 2011 году.

