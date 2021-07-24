«Хайзенберг» из нарколаборатории в Ленобласти мог жить под чужим именем. Подробности громкого задержания со стрельбой по полиции

Стали известны детали субботнего задержания предполагаемого организатора кустарной нарколаборатории в Волховском районе Ленобласти. Как пишет 47news 24 июля, мужчина мог жить под чужим именем, пользуясь украденным паспортом.
По данным издания, при задержанном нашёлся паспорт на имя Сергея Фомина, простого строителя из Красногвардейского района. Журналисты связались с мужчиной по телефону, тот ответил, что ни в каком Баландино нарколабораторию не устраивал, и полицейские к нему не приходили. Его жена припомнила, что в 2011 году супруг терял все документы. Также она описала внешность мужа — невысокий, лысенький. Явно не похож на задержанного. У того же в паспорт вклеен собственный портрет.
Женщин, которые находились в доме с подозреваемым тоже проверили. 27-летняя гостья до Петербурга жила в Ставрополье, 34-летняя — коренная петербурженка.
Стало известно также, каким образом полиция вышла на дом в Баландино. По данным издания, мужчина покупал прекурсоры в другом регионе, оттуда оперативникам и пришла наводка.
Нарколабораторию с сырьем, готовыми наркотиками, специальной посудой и желтым костюмом, как у Уолтера Уайта, задержанный оборудовал в сарае, в окружении помидор. Увидев полицию, он начал стрелять из обреза, но в итоге сам оказался ранен в обе ноги.