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Суд в Петербурге отправил под домашний арест обвиняемую по делу о махинациях с путёвками для детей-инвалидов

Красносельский суд отказался заключать под стражу Ирину Мухину, обвиняемую в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом 24 июля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Следствие полагает, что Мухина, будучи управляющей ИП ООО «Экспертная компания», хотела похитить деньги администрации Красносельского района. 21 июня она заключила контракт на сумму 32 850 417 рублей. По условиям соглашения, она должна была обеспечить санаторно-курортный отдых на побережье Черного и Азовского морей для детей-инвалидов. При этом следователь утверждает, что Мухина уже тогда знала, что требования выполнить не сможет, да и не планировала. Нарушения были выявлены, поэтому женщина довести задуманное до конца не смогла.

Накануне женщине было предъявлено обвинение, вину она не признала, в удовлетворении ходатайства следствия о помещении под стражу просила отказать. Прокурор требование отправить Мухину в СИЗО тоже не поддержал, ссылаясь на запрет, установленный ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, согласно которому нельзя заключать под стражу предпринимателей по 159-й статье, если преступление связано с осуществлением их деятельности.

Суд следствию отказал, избрав домашний арест.

Следственный комитет накануне возбудил уголовное дело о покушении на мошенничество после того, как семьи с детьми-инвалидами не смогли выехать в пансионат «Россия» в Крыму.

Незадолго до этого та же компания фигурировала в материале «Фонтанки» о специфике детского времяпрепровождения в лагере «Мечта».

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Комментарии (4)

zsmuraga
только животное может так с инвалидами поступить, чтоб ей срок максимальный дали
Алексей Власов
Кто мог пожалеть эту сволочь? Только урод ворует у детей.
266085630
Надеюсь все кто «пожалел» мошенницу сами наступят на те же грабли!)) Кинуть детей, да ещё инвалидов, надо быть полными уродами!
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