«Человек имеет на это право». Памфилова заявила, что управы на кандидатов-двойников нет

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о жалобах, которые поступают о выдвижении на предстоящие выборы в Госдуму кандидатов-двойников. Об этом она рассказала во время заседания ЦИК 24 июля.



«К нам уже пришло несколько жалоб, и мы наблюдаем, что в ряде регионов, к сожалению, применяется грязная технология в виде «клонирования» разного рода двойников. У нас есть уже заявления лидеров партий, которые возмущаются этой практикой», — сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что подобные действия направлены на обман избирателей, а политтехнологи, которые к ним прибегают, должны быть «нерукопожатными».