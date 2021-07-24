«Человек имеет на это право». Памфилова заявила, что управы на кандидатов-двойников нет

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила о жалобах, которые поступают о выдвижении на предстоящие выборы в Госдуму кандидатов-двойников. Об этом она рассказала во время заседания ЦИК 24 июля.
«К нам уже пришло несколько жалоб, и мы наблюдаем, что в ряде регионов, к сожалению, применяется грязная технология в виде «клонирования» разного рода двойников. У нас есть уже заявления лидеров партий, которые возмущаются этой практикой», — сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что подобные действия направлены на обман избирателей, а политтехнологи, которые к ним прибегают, должны быть «нерукопожатными».
«Потому случайное избрание человека абсолютно неготового, который решил просто подзаработать, может приводить к тяжелым последствиям. Он не готов, как он будет работать и защищать интересы избирателей», — добавила она.
При этом глава ЦИК сообщила, что бороться с такими кандидатами комиссия не в силах, так как для этого нет правовых полномочий и оснований.
«Человек на это имеет право, если он подал документы и они все в порядке, то мы обязаны его зарегистрировать, но полагаю, что СМИ должны активно информировать граждан, чтобы они прекрасно понимали, что происходит», — резюмировала она.
«Фонтанка» писала, что в Петербурге на выборы в Законодательное собрание в этом году заявились двое тезок оппозиционного депутата Бориса Лазаревича Вишневского. У всех троих разный возраст, отчество и место работы, а избираются они по одному и тому же округу. О том, как проходит сбор подписей за Бориса Геннадьевича Вишневского и Бориса Ивановича Вишневского, можно узнать в репортаже «Фонтанки».