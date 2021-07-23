Есть улучшения и проблемы с лёгкими. Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

В состоянии здоровья Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, наметилась положительная динамика. Об этом 23 июля сообщает официальный представитель артистки.



«У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование», — пишет в инстаграме Маргарита Соколова, которая находится в той же больнице, где лечат МакSим.

По её словам, у артистки есть проблемы с лёгкими, «как у всех заболевших COVID-19» и сбои в организме, которые характерны для тяжёлого течения инфекции.