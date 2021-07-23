Есть улучшения и проблемы с лёгкими. Представитель МакSим рассказала о состоянии певицы

В состоянии здоровья Марины Абросимовой, известной под псевдонимом МакSим, наметилась положительная динамика. Об этом 23 июля сообщает официальный представитель артистки.
«У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Супер современное оборудование», — пишет в инстаграме Маргарита Соколова, которая находится в той же больнице, где лечат МакSим.
По её словам, у артистки есть проблемы с лёгкими, «как у всех заболевших COVID-19» и сбои в организме, которые характерны для тяжёлого течения инфекции.
«Организм сильно ослаб. Конечно, болезнь может вносить свои поправки, но то, что мы двигаемся в сторону улучшения, а не ухудшения — это на сегодняшний день факт. Конечно, скорее всего, это будет очень длительное лечение, восстановление и реабилитация», — рассказывает Соколова, добавляя, что пациентка под постоянным наблюдением, лекарственных препаратов хватает.
О том, что 38-летняя певица находится в больнице и ее подключили к аппарату ИВЛ, стало известно 19 июня. Врачи диагностировали у пациентки 40% поражения легких и ввели пациентку в искусственную кому. Свою помощь МакSим предлагал хоккейный клуб «Спартак», особое отношение которого к артистке связано с песней «Знаешь ли ты», особенно популярной у болельщиков.