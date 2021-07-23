FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
0
Печать

Дворцовый мост разведут в ночь на 24 июля под «олимпийский плейлист»

Дворцовый мост в Петербурге разведут в ночь на субботу, 24 июля, под симфоническую и спортивную музыку. Об этом 23 июля рассказали в пресс-службе городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Переправа раскроет створы в 01:10 в рамках звукового шоу «Поющие мосты», которое будет посвящено открытию XXXII летних Олимпийских игр. Над Невой музыка будет звучать почти 25 минут и традиционно завершится «Гимном Великому городу» Рейнгольда Глиэра.

Зрители также услышат композиции из кинофильма «Спорт. Спорт. Спорт», марш физкультурников М. Блантера и другие произведения из советского кинематографа, посвященные спорту.

Под музыку Дворцовый мост разводится ежедневно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье до 20 сентября. Организаторы обещают специальное музыкальное сопровождение ко Дню Военно-морского флота, в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, а также джазовый плейлист ко дню рождения писателя Сергея Довлатова.

Олимпиада в Токио стартует сегодня, 23 июля. «Фонтанка» рассказывала о скандалах мероприятия, беспрецедентных мерах безопасности и олимпийских надеждах, а также где и когда смотреть трансляцию соревнований.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний