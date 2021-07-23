Дворцовый мост разведут в ночь на 24 июля под «олимпийский плейлист»

Дворцовый мост в Петербурге разведут в ночь на субботу, 24 июля, под симфоническую и спортивную музыку. Об этом 23 июля рассказали в пресс-службе городского комитета по печати и взаимодействию со СМИ.
Переправа раскроет створы в 01:10 в рамках звукового шоу «Поющие мосты», которое будет посвящено открытию XXXII летних Олимпийских игр. Над Невой музыка будет звучать почти 25 минут и традиционно завершится «Гимном Великому городу» Рейнгольда Глиэра.
Зрители также услышат композиции из кинофильма «Спорт. Спорт. Спорт», марш физкультурников
Под музыку Дворцовый мост разводится ежедневно в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье до 20 сентября. Организаторы обещают специальное музыкальное сопровождение ко Дню Военно-морского флота, в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского, а также джазовый плейлист ко дню рождения писателя Сергея Довлатова.
Олимпиада в Токио стартует сегодня, 23 июля. «Фонтанка» рассказывала о скандалах мероприятия, беспрецедентных мерах безопасности и олимпийских надеждах, а также где и когда смотреть трансляцию соревнований.