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В Смольном рассказали, когда оживет первый шатер для вакцинации в Петербурге

Первый шатер для вакцинации от коронавируса начнет работу в парке 300-летия Петербурга в понедельник, 26 июля, или, если возникнут какие-то накладки, во вторник, 27 июля, сообщили «Фонтанке» в администрации Приморского района.

«Шатер будет работать ежедневно с 13:00 до 19:00. Вакцинацию будут проводить мобильные бригады поликлиник Приморского района. Сделать прививку в шатре может любой желающий», — рассказали 23 июля в администрации.

Как писала «Фонтанка», шатер установили на центральной аллее, у главного входа в парк. В нем есть всё необходимое для проведения вакцинации оборудование, в том числе холодильник для хранения вакцины.

Первоначально планировалось, что шатер заработает уже в середине июля. Но в процессе сборки выяснилось, что поставщики перепутали купол, и пришлось ждать замены.

Почему первый петербургский уличный пункт выглядит так, как выглядит, и каким он мог бы быть — читайте в обзоре «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Antuan Rokanten
Тут не шатры для вакцинации надо расставлять, а шатры по раздаче продуктов! Вдумайтесь, каждый четвертый россиянин, согласно исследованию, живет менее чем на 30 тысяч в месяц! Это немыслимо! "Величие" просто зашкаливает. Власти, очнитесь, люди пухнут с голода. Зарплаты поднимайте. Чтобы люди хотя бы 1000 евро получали в месяц.
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