В Смольном рассказали, когда оживет первый шатер для вакцинации в Петербурге

Первый шатер для вакцинации от коронавируса начнет работу в парке 300-летия Петербурга в понедельник, 26 июля, или, если возникнут какие-то накладки, во вторник, 27 июля, сообщили «Фонтанке» в администрации Приморского района.



«Шатер будет работать ежедневно с 13:00 до 19:00. Вакцинацию будут проводить мобильные бригады поликлиник Приморского района. Сделать прививку в шатре может любой желающий», — рассказали 23 июля в администрации.

Как писала «Фонтанка», шатер установили на центральной аллее, у главного входа в парк. В нем есть всё необходимое для проведения вакцинации оборудование, в том числе холодильник для хранения вакцины.