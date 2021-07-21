Шатер, похожий на рендер с архитектурного проекта, развернули у центрального входа в парк. Рабочие без опознавательных знаков запретили корреспонденту снимать внутри. Но не будем долго держать интригу — там просто пока ничего нет.
автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
Как только закончат с этим шатром, рабочие планируют отправиться на «Приморскую» — монтировать его близнеца.
Как писала «Фонтанка», в Петербурге уже неделю не могут собрать первый в своем роде «быстровозводимый» шатер для вакцинации. Поставщик сначала привез только пол, а потом перепутал купол.