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«Фигвам с уколами»: показываем самый необычный пункт вакцинации в Петербурге

Как выглядит первый шатер для вакцинации в Петербурге

Первый в своем роде уличный пункт вакцинации в шатре или, если угодно, вигваме в парке 300-летия Петербурга будет готов уже завтра. Рабочие вносят последние штрихи в образ, передает 21 июля корреспондент «Фонтанки».

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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Шатер, похожий на рендер с архитектурного проекта, развернули у центрального входа в парк. Рабочие без опознавательных знаков запретили корреспонденту снимать внутри. Но не будем долго держать интригу — там просто пока ничего нет.

автор видео Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

Как только закончат с этим шатром, рабочие планируют отправиться на «Приморскую» — монтировать его близнеца.

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Как писала «Фонтанка», в Петербурге уже неделю не могут собрать первый в своем роде «быстровозводимый» шатер для вакцинации. Поставщик сначала привез только пол, а потом перепутал купол.

автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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Комментарии (6)

260943181
А на пеньках тоже вакцинация будет проходить?
Если косплеить, тогда уж по полной...
266081655
Это средство нашёл
Сам святой Гамалей
И за это ему
Мы дадим ...(кренделей)
266081655
Голос с неба раздается,
Утихает суета:
Это Спутник животворный
К вам пришёл из-под шатра...
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