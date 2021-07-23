Замглавы СК заявил, что все фигуранты уголовных дел о незаконных акциях в Петербурге раскаялись

Все фигуранты уголовных дел об участии в незаконных массовых акциях, прошедших в Петербурге в начале года, раскаялись в содеянном. В общей сложности в городе было возбуждено 11 таких дел, семь из них находятся в судах, по пяти уже состоялись приговоры. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета РФ и бывшего главу регионального ведомства Александра Клауса 23 июля сообщает ТАСС.
«Все, кого мы привлекали к ответственности по этим уголовным делам, совершеннолетние, все они раскаялись в содеянном. Все говорят, что не хотели такого результата, не понимали происходящего, и, если бы у них была возможность что-то изменить в своей жизни, они, конечно бы, этим воспользовались, не совершив в результате преступление», — заявил Клаус.
Зампредседателя СК РФ напомнил, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, за оскорбление представителя власти и за участие в массовых беспорядках. «Зачастую молодежь вовлекается в эти акции либо из-за заблуждения, либо путем обмана со стороны организаторов. Ощущая свою безнаказанность, опьянение эффектом толпы, молодые люди совершают такого рода преступления. Не только в Санкт-Петербурге, но и в целом в России ведётся работа по их раскрытию. И практически всегда лица, их совершившие, устанавливаются в короткие сроки с учётом возможностей видеофиксации», — подчеркнул Александр Клаус.
Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет РФ намерен разработать рекомендации «для формирования сознательного отказа молодёжи от участия в акциях протеста». Для этого силовики обратились за помощью в Санкт-Петербургский государственный университет.