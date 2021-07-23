FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +20
73.69р86.92р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниПодбираем вузАфиша «Фонтанки»
7
Печать

Замглавы СК заявил, что все фигуранты уголовных дел о незаконных акциях в Петербурге раскаялись

В Петербурге возбудили 11 уголовных дел после незаконных массовых акций, которые прошли в начале года

Все фигуранты уголовных дел об участии в незаконных массовых акциях, прошедших в Петербурге в начале года, раскаялись в содеянном. В общей сложности в городе было возбуждено 11 таких дел, семь из них находятся в судах, по пяти уже состоялись приговоры. Об этом со ссылкой на заместителя председателя Следственного комитета РФ и бывшего главу регионального ведомства Александра Клауса 23 июля сообщает ТАСС.

«Все, кого мы привлекали к ответственности по этим уголовным делам, совершеннолетние, все они раскаялись в содеянном. Все говорят, что не хотели такого результата, не понимали происходящего, и, если бы у них была возможность что-то изменить в своей жизни, они, конечно бы, этим воспользовались, не совершив в результате преступление», — заявил Клаус.

Зампредседателя СК РФ напомнил, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за применение насилия в отношении представителя власти, за оскорбление представителя власти и за участие в массовых беспорядках. «Зачастую молодежь вовлекается в эти акции либо из-за заблуждения, либо путем обмана со стороны организаторов. Ощущая свою безнаказанность, опьянение эффектом толпы, молодые люди совершают такого рода преступления. Не только в Санкт-Петербурге, но и в целом в России ведётся работа по их раскрытию. И практически всегда лица, их совершившие, устанавливаются в короткие сроки с учётом возможностей видеофиксации», — подчеркнул Александр Клаус.

Ранее «Фонтанка» писала, что Следственный комитет РФ намерен разработать рекомендации «для формирования сознательного отказа молодёжи от участия в акциях протеста». Для этого силовики обратились за помощью в Санкт-Петербургский государственный университет.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (7)

alexadmin
...раскаялись, не пришлось прибегать даже к паяльнику?
261844081
Одним словом репрессии, режим. Но злость никуда не девается, а только растёт. Все понимают, что после выборов "власть" намного хуже жизнь сделает, ибо после выборов уже зачем избератели
VVM1962
Они все раскаялись, сказал КЛАУС!!!!!!!!!!
Как будто книжку про войну читаешь.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний