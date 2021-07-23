Следственный комитет попросил учёных СПбГУ выявить причины, по которым подростки участвуют в протестных акциях

Следственный комитет РФ намерен разработать рекомендации для формирования сознательного отказа молодёжи от участия в акциях протеста. Для этого силовики обратились в Санкт-Петербургский государственный университет. Об этом со ссылкой на зампредседателя СК РФ Александра Клауса 23 июля сообщает ТАСС.



По словам одного из руководителей Следственного комитета, с просьбой к СПбГУ провести соответствующее исследование ведомство обратилось в январе 2021 года, когда во многих крупных городах, включая Москву и Петербург, прошли акции в поддержку Алексея Навального. Учёных просят выявить причины, по которым подростки участвуют в протестных митингах, и предложить поиск путей противодействия.

