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Следственный комитет попросил учёных СПбГУ выявить причины, по которым подростки участвуют в протестных акциях

СКР хочет разработать рекомендации «для формирования сознательного отказа молодёжи от участия в митингах»

Следственный комитет РФ намерен разработать рекомендации для формирования сознательного отказа молодёжи от участия в акциях протеста. Для этого силовики обратились в Санкт-Петербургский государственный университет. Об этом со ссылкой на зампредседателя СК РФ Александра Клауса 23 июля сообщает ТАСС.

По словам одного из руководителей Следственного комитета, с просьбой к СПбГУ провести соответствующее исследование ведомство обратилось в январе 2021 года, когда во многих крупных городах, включая Москву и Петербург, прошли акции в поддержку Алексея Навального. Учёных просят выявить причины, по которым подростки участвуют в протестных митингах, и предложить поиск путей противодействия.

«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодёжи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», — резюмировал Клаус.

Ранее «Фонтанка» писала, что полиция через суд просит взыскать почти полмиллиона рублей со сторонников Навального за работу в выходной день на акции в январе.

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Комментарии (17)

Alex000
Просто ещё не замутнёнными ипотечками на 30 лет глазами видят весь этот звездец, в котором им предстоит всю оставшуюся жизнь бултыхаться, вот и реагируют соответственно.
Жора__
Просто они не хотят, как некоторые))) на этом форуме, работать за Доширак! Вот Пилат уже получил свою пайку и довольный чавкает, а они хотят НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ! У молодого поколения обострённое чувство справедливости, а не этого эрзац-счастья. И, специально для чавкающего Палата, в 90-е митинги были МИЛИОННЫМИ и НИКТО на зону не ехал, КАК СЕЙЧАС!
Александр Н
Причины просты - юношеский максимализм и уверенность в своих силах. Во все времена протестной была именно молодежь. Особенно в царской России. А далее и в диктаторской России. Неужели СК это такой "старый плавучий чемодан", который не понимает?
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