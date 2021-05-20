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Полиция просит взыскать почти полмиллиона рублей со сторонников Навального за работу в выходной день на акции 23 января

Суд в Омске рассмотрит иск от МВД к организаторам акции Навального на 450 тыс. рублей

ГУ МВД по Омской области требует 450 тысяч рублей с бывшей главы местного штаба Навального (внесен Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. — Прим. ред.) Ольги Картавцевой и еще троих сторонников политика. Эту сумму полиция считает необходимой компенсацией за расходы, понесённые ведомством в связи с необходимостью несения службы в выходной день. Посчитали и дополнительные расходы на бензин. Это следует из иска, фрагмент которого 20 мая Картавцева опубликовала в соцсетях.

«Омская полиция решила взыскать с меня и ещё троих якобы организаторов акции 23 января 452077 руб.», — написала она в Twitter. Требование денег она считает необоснованным: «Я этой услуги не заказывала, а работа полиции оплачивается из налогов!».

По словам Картавцевой, иск уже в суде, защиту ведёт «Апология протеста».

Это не первый аналогичный иск от МВД к организаторам акций протеста в поддержку Навального в России. Как пишет «Новая газета», в апреле управление МВД РФ по Пензенской области подало иск о компенсации 883 тыс. рублей на допвыплаты силовикам, которые работали на митинге 23 января. ГУ МВД по Челябинской области в своём иске к активистам требует более 2 млн рублей.

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Комментарии (6)

260602101
А если убивать кого будут, то что Полицейский пройдет и скажет " А у меня выходной "?
265988400
Бункерный не хочет платить карателям! Наверное новый дворец хочет строить.
Редиска Здесь
Скоро начнут с задержанных взимать плату за аренду автозака с водителем и охраной.
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