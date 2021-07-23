Глава ЦРУ «честно ответил» на вопрос о происхождении коронавируса

Власти США не пришли к окончательному выводу по поводу происхождения коронавируса. Об этом 23 июля в интервью изданию NPR заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

«Честный ответ состоит в том, что мы не можем дать окончательного заключения, появился ли коронавирус в результате нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку», — сказал он.



По словам Бернса, возможно, выяснить происхождение вируса так и не удастся.



«Власти Китая изначально не продемонстрировали прозрачность и не сотрудничали с расследованием ВОЗ в полной мере. Недавно также было высказано предположение, что они откажутся от сотрудничества и на дальнейших этапах. И это крайне прискорбно», — подчеркнул Бернс.

