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Глава ЦРУ «честно ответил» на вопрос о происхождении коронавируса

Власти США не пришли к окончательному выводу по поводу происхождения коронавируса. Об этом 23 июля в интервью изданию NPR заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

«Честный ответ состоит в том, что мы не можем дать окончательного заключения, появился ли коронавирус в результате нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи инфекции от инфицированных животных человеку», — сказал он.

По словам Бернса, возможно, выяснить происхождение вируса так и не удастся.

«Власти Китая изначально не продемонстрировали прозрачность и не сотрудничали с расследованием ВОЗ в полной мере. Недавно также было высказано предположение, что они откажутся от сотрудничества и на дальнейших этапах. И это крайне прискорбно», — подчеркнул Бернс.

Напомним, ранее китайские власти отказали Всемирной организации здравоохранения в новом расследовании происхождения COVID-19. Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус подчеркнул, что исключать версию об утечке коронавируса из лаборатории нельзя.

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Комментарии (8)

Pilat
Все правильно, в кавычках.
Ибо для начала стоит допустить международных наблюдателей во все биологические лаборатории США во всем мире.
Если бы Россия создала такую кучу военных лабораторий в других странах, то вой был бы вселенский.
Spbru
Америка ищет рычаги воздействия на Китай. Плевать им на вирус. Да и не важно откуда он взялся. Катастрофы уровня Чернобыля случаются и это неизбежно. И это будет повторяться.
265916485
Надо же! Даже (!) Фонтанка взяла в кавычки слова директора ЦРУ - «честно ответил»!)))
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