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У семьи экс-сенатора Арашукова станет на 1,5 млрд рублей меньше. В казну забирают и отель, где гостил Бастрыкин

По решению суда у Арашуковых собираются изъять имущество на 1,5 млрд рублей

Имущество Рауфа и Рауля Арашуковых общей стоимостью порядка 1,5 млрд рублей обратят в доход государства. Прокуратура посчитала, что бывший сенатор с семьёй на эту роскошь не заработали.

Как сообщает Генпрокуратура 22 июня, иск об обращении в доход государства имущества Арашуковых удовлетворил Басманный суд Москвы. Проверив доходы и расходы, надзор установил, что оба вместе с членами семьи с 2004 года по 2019 год заработали 95 млн рублей, а накупили на 1,56 млрд рублей.

Большая часть средств вложена в недвижимость. Это квартиры, жилые дома, ресторан, банный комплекс, земельные участки и трёхэтажный отель «Адиюх-Пэлас». Его удобство летом 2018 года оценил Александр Бастрыкин. В Следственном комитете позднее заверили, что за себя и семью глава СКР платил из своего кошелька.

Арашуковы, по данным прокуратуры, приобрели 22 автомобиля стоимостью свыше 83 млн рублей. Вкладывались также в ценные металлы: в списке элитные часы, украшения и шесть золотых слитков.

«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников», — заключает надзор.

Общая сумма средств, которую получит бюджет, составляет 1 млрд 423 млн рублей. Государству отойдёт не всё перечисленное прокуратурой. Адвокат Владимир Постанюк, представляющий интересы ответчиков, сообщил, что надзор отказался от требований в отношении двух квартир, в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши. Юрист заявил в разговоре с РИА Новости, что решение суда обжалуют.

Сенатор Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года во время заседания Совфеда. Одновременно в Петербурге задержали его отца Рауля Арашукова, который на тот момент занимал пост советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». В финальной версии обвинения почти 4 млрд хищений, более 700 млн растраты и два убийства.

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Комментарии (1)

altnec
Сказки в дневное время? Неоригинально.
Есть ещё много корыт, куда это всё перетечет естественным способом.
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