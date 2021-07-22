У семьи экс-сенатора Арашукова станет на 1,5 млрд рублей меньше. В казну забирают и отель, где гостил Бастрыкин

Имущество Рауфа и Рауля Арашуковых общей стоимостью порядка 1,5 млрд рублей обратят в доход государства. Прокуратура посчитала, что бывший сенатор с семьёй на эту роскошь не заработали.
Как сообщает Генпрокуратура 22 июня, иск об обращении в доход государства имущества Арашуковых удовлетворил Басманный суд Москвы. Проверив доходы и расходы, надзор установил, что оба вместе с членами семьи с 2004 года по 2019 год заработали 95 млн рублей, а накупили на 1,56 млрд рублей.
Большая часть средств вложена в недвижимость. Это квартиры, жилые дома, ресторан, банный комплекс, земельные участки и трёхэтажный отель «Адиюх-Пэлас». Его удобство летом 2018 года оценил Александр Бастрыкин. В Следственном комитете позднее заверили, что за себя и семью глава СКР платил из своего кошелька.
Арашуковы, по данным прокуратуры, приобрели 22 автомобиля стоимостью свыше 83 млн рублей. Вкладывались также в ценные металлы: в списке элитные часы, украшения и шесть золотых слитков.
«В целях сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами указанное имущество регистрировалось на родственников, личных водителей и охранников», — заключает надзор.
Общая сумма средств, которую получит бюджет, составляет 1 млрд 423 млн рублей. Государству отойдёт не всё перечисленное прокуратурой. Адвокат Владимир Постанюк, представляющий интересы ответчиков, сообщил, что надзор отказался от требований в отношении двух квартир, в Черкесске и Ставрополе, и части предметов роскоши. Юрист заявил в разговоре с РИА Новости, что решение суда обжалуют.
Сенатор Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года во время заседания Совфеда. Одновременно в Петербурге задержали его отца Рауля Арашукова, который на тот момент занимал пост советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». В финальной версии обвинения почти 4 млрд хищений, более 700 млн растраты и два убийства.