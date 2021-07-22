У семьи экс-сенатора Арашукова станет на 1,5 млрд рублей меньше. В казну забирают и отель, где гостил Бастрыкин

Имущество Рауфа и Рауля Арашуковых общей стоимостью порядка 1,5 млрд рублей обратят в доход государства. Прокуратура посчитала, что бывший сенатор с семьёй на эту роскошь не заработали.



Как сообщает Генпрокуратура 22 июня, иск об обращении в доход государства имущества Арашуковых удовлетворил Басманный суд Москвы. Проверив доходы и расходы, надзор установил, что оба вместе с членами семьи с 2004 года по 2019 год заработали 95 млн рублей, а накупили на 1,56 млрд рублей.

Большая часть средств вложена в недвижимость. Это квартиры, жилые дома, ресторан, банный комплекс, земельные участки и трёхэтажный отель «Адиюх-Пэлас». Его удобство летом 2018 года оценил Александр Бастрыкин. В Следственном комитете позднее заверили, что за себя и семью глава СКР платил из своего кошелька.