Почти 4 млрд хищений, более 700 млн растраты и два убийства. Где будут судить экс-сенатора Арашукова и его подельников, определит Верховный суд

Как сообщили 7 апреля в Генпрокуратуре, в зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по статьям: «Организация преступного сообщества или участие в нём», «Убийство», «Присвоение или растрата», «Превышение должностных полномочий», «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу», «Заведомо ложный донос».

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении бывшего сенатора Рауфа Арашукова, его отца и экс-советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова и других участников преступного сообщества. В общей сложности к уголовной ответственности привлечены 20 человек.

В частности, Арашуков-старший и восемь руководителей региональных организаций газовой отрасли обвиняются в хищении природного газа на сумму 3,8 миллиарда рублей на территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики, растрате 747 миллионов рублей под видом оплаты по договорам подряда и выплат зарплаты родственникам.



Кроме этого, Арашуковы обвиняются в организации в 2010 году в городе Черкесске убийств представителя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые препятствовали деятельности преступного сообщества.



Рауф Арашуков в январе 2019 года был лишен неприкосновенности и задержан в зале заседаний Совета Федерации. Его отец, Рауль Арашуков, помимо всего перечисленного, является главным фигурантом уголовного дела о хищении газа у ПАО «Газпром» на 31 миллиард рублей.

К уголовной ответственности также привлечены бывшие сотрудники следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесской Республике Казбек Булатов и Андрей Филиппов и экс-сотрудник регионального МВД Тимур Бетуганов, которые способствовали сокрытию доказательств преступной деятельности Арашуковых.

