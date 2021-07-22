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Mercedes полностью перейдет на электромобили к концу десятилетия

Немецкий концерн Mercedes-Benz готовится полностью перейти на электрические автомобили. Через четыре года все модели марки будут иметь электрические аналоги, а к концу десятилетия компания намерена выпускать только электрокары.

Как говорится в заявлении автопроизводителя 22 июля, к 2022 году Mercedes-Benz будет иметь электромобили в каждом сегменте, который охватывает модельная линейка марки, а начиная с 2025 года все новые архитектуры будут только электрическими, и клиенты смогут выбрать полностью электрическую альтернативу каждой модели «Мерседес». К 2030 году компания планирует полностью перейти на выпуск исключительно электрокаров, если позволят рыночные условия.

В общей сложности с 2022-го по 2030 год немецкий автопроизводитель намерен инвестировать в электромобили более 40 миллиардов евро. По нынешним прогнозам компании, к 2025 году 50% продаж марки будут приходиться на электромобили и гибриды. Ранее в Mercedes рассчитывали к этому времени поднять их долю только до 25%.

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