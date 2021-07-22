Mercedes полностью перейдет на электромобили к концу десятилетия

Немецкий концерн Mercedes-Benz готовится полностью перейти на электрические автомобили. Через четыре года все модели марки будут иметь электрические аналоги, а к концу десятилетия компания намерена выпускать только электрокары.



Как говорится в заявлении автопроизводителя 22 июля, к 2022 году Mercedes-Benz будет иметь электромобили в каждом сегменте, который охватывает модельная линейка марки, а начиная с 2025 года все новые архитектуры будут только электрическими, и клиенты смогут выбрать полностью электрическую альтернативу каждой модели «Мерседес». К 2030 году компания планирует полностью перейти на выпуск исключительно электрокаров, если позволят рыночные условия.