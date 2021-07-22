Фанаты «Зенита» хотят бойкотировать матч с «Химками» из-за входа по QR-кодам

«За 2 дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем» — говорится в сообщении «Ландскроны».
С 28 июня в Москве запущена система посещения мест общественного питания и массовых мероприятий с численностью участников более чем 500 человек по QR-кодам, получить которые можно, пройдя вакцинацию, переболев COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом. С 19 июля для общепита это правило отменили. Футболу повезло меньше. Стадионы ЦСКА и «Спартака» вошли в зону COVID-free. Это означает, что они могут полностью заполнить трибуны при условии, что у всех болельщиков будут QR-коды. Против QR-кодов выступили также болельщики ЦСКА и «Спартака».