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Фанаты «Зенита» хотят бойкотировать матч с «Химками» из-за входа по QR-кодам

На сайте объединения фанатов футбольного клуба «Зенит» «Ландскрона» 22 июля опубликовано заявление по поводу ситуации с допуском зрителей на выездной матч 1-го тура чемпионата РПЛ с «Химками». По данным фанатов, пускать на трибуны будут только по QR-кодам.

«За 2 дня до выезда мы пока еще неофициально, но получили подтверждение тому, что вход будет по QR-кодам, и узнали размер гостевой квоты. Ситуацию с организацией матча мы считаем недопустимой и отказываемся от выкупа билетов на гостевую трибуну. Вследствие этого билеты планируют пустить в свободную продажу. Просим всех, в том числе и тех, кто не причисляет себя к фанатам «Зенита», проявить единство и солидарность с нашей позицией и отказаться от похода на гостевую трибуну. Лишь привлекая внимание к проблеме, можно надеяться на то, что такие ситуации не будут повторяться в будущем» — говорится в сообщении «Ландскроны».

С 28 июня в Москве запущена система посещения мест общественного питания и массовых мероприятий с численностью участников более чем 500 человек по QR-кодам, получить которые можно, пройдя вакцинацию, переболев COVID-19 в течение последнего полугода или со свежим (три дня) отрицательным ПЦР-тестом. С 19 июля для общепита это правило отменили. Футболу повезло меньше. Стадионы ЦСКА и «Спартака» вошли в зону COVID-free. Это означает, что они могут полностью заполнить трибуны при условии, что у всех болельщиков будут QR-коды. Против QR-кодов выступили также болельщики ЦСКА и «Спартака».

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Комментарии (8)

Ivanov11
Молодцы !!! Хоть у кого-то есть хорошая и правильная позиция по этому вопросу !!! Все , где вход по QR-кодам - в бойкот !!! Тогда их предъявление при входе отменят не только оленевод в ресторанах Москвы , но и у нас уроженец Баку не будет об их введении даже задумываться … :)))
262224921
Молодцы!
f0ntan
На стадионе Химок будет легче дышать
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