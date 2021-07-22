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Петербургу снова обещают грозу и сильный ветер

МЧС второй день подряд предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий в городе. Как рассказали 22 июля в ведомстве со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, в пятницу, в Петербурге ждут грозу.

В МЧС уточнили, что дождь будет кратковременным, однако ветер может разогнаться до 15 м/с. Напомним, накануне спасатели предупреждали, что сегодня в Северной столице также пройдет гроза. Ветер будет достигать 17 м/с.

Главный синоптик города Александр Колесов говорил, что прохладная и влажная погода сохранится в Северной столице до конца недели. Уже на следующей в Петербург может вернуться жара.

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Комментарии (4)

Хауаю
Какое же это ухудшение? Это улучшение)
covid19
волки-волки, кричал мальчик
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