В МЧС уточнили, что дождь будет кратковременным, однако ветер может разогнаться до 15 м/с. Напомним, накануне спасатели предупреждали, что сегодня в Северной столице также пройдет гроза. Ветер будет достигать 17 м/с.
Петербургу снова обещают грозу и сильный ветер
МЧС второй день подряд предупреждает петербуржцев об ухудшении погодных условий в городе. Как рассказали 22 июля в ведомстве со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, в пятницу, в Петербурге ждут грозу.
В МЧС уточнили, что дождь будет кратковременным, однако ветер может разогнаться до 15 м/с. Напомним, накануне спасатели предупреждали, что сегодня в Северной столице также пройдет гроза. Ветер будет достигать 17 м/с.
Главный синоптик города Александр Колесов говорил, что прохладная и влажная погода сохранится в Северной столице до конца недели. Уже на следующей в Петербург может вернуться жара.