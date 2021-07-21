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МЧС опять угрожает Петербургу грозой и ветром

МЧС снова предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды. Как сообщили 21 июля в ведомстве со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 22 июля, Северную столицу ждут грозы и сильный ветер.

По прогнозу синоптиков, во второй половине дня порывы ветра могут достичь 17 м/с. Отметим, сегодня метеорологи осадков в Петербурге не ждут. Ранее главный синоптик города Александр Колесов говорил, что прохладная и влажная погода сохранится в Северной столице до конца недели. Уже на следующей в Петербург может вернуться жара.

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Комментарии (2)

nalchik11
МЧС вроде спасать людей должно, а не угрожать им
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