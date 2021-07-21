По прогнозу синоптиков, во второй половине дня порывы ветра могут достичь 17 м/с. Отметим, сегодня метеорологи осадков в Петербурге не ждут. Ранее главный синоптик города Александр Колесов говорил, что прохладная и влажная погода сохранится в Северной столице до конца недели. Уже на следующей в Петербург может вернуться жара.
МЧС опять угрожает Петербургу грозой и ветром
МЧС снова предупреждает петербуржцев об ухудшении погоды. Как сообщили 21 июля в ведомстве со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 22 июля, Северную столицу ждут грозы и сильный ветер.
По прогнозу синоптиков, во второй половине дня порывы ветра могут достичь 17 м/с. Отметим, сегодня метеорологи осадков в Петербурге не ждут. Ранее главный синоптик города Александр Колесов говорил, что прохладная и влажная погода сохранится в Северной столице до конца недели. Уже на следующей в Петербург может вернуться жара.